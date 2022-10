PSG wil naar rechter: ‘Geen letter van dit hele verhaal berust op waarheid’

Maandag, 24 oktober 2022 om 19:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:17

Paris Saint-Germain ontkent de berichtgeving van Le Parisien over het megacontract van Kylian Mbappé in alle toonaarden. De Franse grootmacht sloeg de Parijse krant maandag met grote verbazing open. "PSG bevestigt dat het verhaal volledig onwaar is en dat geen enkel detail klopt", aldus een woordvoerder.

Fabrizio Romano voegt daaraan toe dat de club zich beraadt op juridische stappen tegen het dagblad. Daarin stond maandag dat het topcontract dat Mbappé afgelopen zomer ondertekende een totale waarde van liefst 630 miljoen euro heeft. Dat is het bedrag dat de pijlsnelle aanvaller in totaal zou kunnen verdienen, indien hij zijn tot medio 2025 lopende verbintenis zou uitdienen.

Volgens Le Parisien verdient Mbappé bij de grootmacht 72 miljoen euro netto per jaar. Bij het tekenen van de nieuwe overeenkomst zat naar verluidt een tekenbonus van 180 miljoen euro, die hij over meerdere jaren uitgespreid ontvangt. Hoeveel Mbappé in totaal overhoudt aan zijn verblijf in Parijs, zou liggen aan zijn loyaliteit aan de club. Zelfs als hij volgend jaar zomer zou vertrekken, zou Mbappé een fortuin overhouden. Hij zou dan 325 miljoen euro gegarandeerd overgemaakt krijgen. Blijft hij een jaar langer, dan loopt het totaal op tot minimaal 480 miljoen euro. PSG ontkent alle vermelde bedragen en doet verder geen mededelingen.

Mbappé zou, als de berichtgeving klopt, het record breken van teamgenoot Lionel Messi qua meest waardevolle voetbalcontract. De Argentijn toucheerde in de periode 2017 tot 2021 liefst 555 miljoen euro bij Barcelona. Dat contract lekte begin 2021 uit in El Mundo en werd vervolgens wél door andere partijen bevestigd. Barcelona kon het krankzinnige contract van Messi door financiële problemen niet verlengen, waarna de superster naar PSG vertrok.