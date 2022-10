Ex-PSV'er krijgt speciale aandacht Mourinho: ‘Hij duikt altijd. Hoe heet hij?’

Maandag, 24 oktober 2022 om 18:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:45

José Mourinho weigerde na afloop van het 0-1 verlies tegen Napoli toe te geven dat de uitslag een terechte was. Volgens de trainer van AS Roma ging het zondag gelijk op in het Stadio Olimpico en had de beslissende goal aan beide kanten kunnen vallen. Wel had Mourinho een kritisch woordje klaar voor arbiter Massimiliano Irrati, net als voor ex-PSV'er Hirving Lozano. The Special One had wel wat tijd nodig om op de naam van laatstgenoemde te komen.

Een briljante ingeving van Victor Osimhen in de tachtigste minuut zorgde er voor dat de Napolitanen zondag met drie punten vertrokken uit de Italiaanse hoofdstad. Onterecht, aldus Mourinho. "Ons optreden was goed genoeg om niet te verliezen. Ik kamp met een gevoel van onrechtvaardigheid en wil mijn spelers omhelzen, omdat ze alles hebben gedaan wat mogelijk was. We wisten dat wie er zou scoren ook zou winnen, en dat was Napoli", verklaarde de Portugees tegenover DAZN.

Was Roma op volle sterkte geweest, had het wellicht anders uit kunnen pakken volgens Mourinho. De geroutineerde trainer gaf onder meer te kennen dat Rick Karsdorp – die in de slotfase op bizarre wijze rood kreeg – niet fit genoeg was om negentig minuten te kunnen spelen, en dat ook Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini en Nemanja Matic kampten met fitheidsproblemen. Bovendien viel er het een en ander aan te merken op het optreden van Irrati, aldus Mourinho. "Ik wil niet over de scheidsrechter praten, ik denk dat het een goede man is. Er waren een paar beslissingen waar ik het niet mee eens was, maar dat heb ik hem na de wedstrijd verteld. Dat gebeurt in het leven, we hebben allemaal wel eens onze dag niet."

Irrati werd echter niet de enige zondebok van Mourinho. Lozano, als rechtsbuiten de directe tegenstander van Spinazzola, kreeg een speciale vermelding van de 63-jarige oefenmeester. "Spinazzola moest die jongen opvangen, die jongen die altijd duikt. Wat is zijn naam? Die jongen die zichzelf altijd op de grond smijt... Lozano! Dat is het." AS Roma bleef door de nederlaag steken op een vijfde plek in de Serie A. Napoli, dat een weergaloze seizoenstart kent, gaat na elf speelronden nog altijd ongeslagen aan kop met 29 punten.