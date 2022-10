Van den Boomen verbaast in Frankrijk en presteert beter dan Kylian Mbappé

Maandag, 24 oktober 2022 om 16:54 • Guy Habets

Branco van den Boomen beleeft een topseizoen in Frankrijk. De middenvelder van Toulouse, die afgelopen seizoen met de club promoveerde naar de Ligue 1 en dit jaar weer zijn waarde bewijst in het elftal van trainer Philippe Montanier, wordt door statistiekensite Sofascore gewaardeerd met een gemiddelde score van 7.65 na twaalf wedstrijden. Alleen Lionel Messi en Neymar doen het beter.

Sofascore is een website waar uitslagen en statistieken op verschijnen en die door de nodige voetbalclubs en -makelaars wordt gebruikt. Op de ranglijst van de beste spelers van de Ligue 1, die op basis van een beoordeling na iedere wedstrijd wordt opgesteld, staat met Van den Boomen een zeer opvallende naam op de derde plaats. De 27-jarige spelmaker van Toulouse promoveerde afgelopen seizoen met zijn club naar het hoogste niveau en heeft zich dus nu al tussen de beste spelers van de competitie genesteld.

Van den Boomen hoeft op de ranglijst alleen voorrang te verlenen aan Messi en Neymar, maar is bijvoorbeeld op basis van de eerste twaalf wedstrijden wel beter in vorm dan Kylian Mbappé. Ook Gianluigi Donnarumma en Alexandre Lacazette staan bij de eerste tien spelers, maar moeten hun meerdere erkennen in de middenvelder uit Eindhoven. Tot dusver kwam Van den Boomen tot twaalf wedstrijden in de Ligue 1 namens Toulouse, waarin hij een keer scoorde en vier assists afleverde.

De loopbaan van de spelmaker zit duidelijk in de lift. Van den Boomen begon zijn loopbaan in de gedeelde jeugdopleiding van Willem II en RKC Waalwijk, waarna hij overstapte naar Ajax. Daar kwam de Brabander niet verder dan het beloftenelftal, waarna hij in 2015 naar FC Eindhoven verkaste. Een goed seizoen in het Jan Louwers Stadion leverde hem een transfer naar sc Heerenveen op, maar bij die club wilde het niet vlotten. Via Willem II, opnieuw FC Eindhoven en De Graafschap belandde Van den Boomen in 2020 bij Toulouse.