Mark Flekken wordt alleen geëvenaard door Ter Stegen en Donnarumma

Maandag, 24 oktober 2022 om 15:43 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:45

Met negen clean sheets in alle competities heeft Mark Flekken, samen met Marc-André ter Stegen en Gianluigi Donnarumma, het vaakst de nul gehouden in de vijf Europese topcompetities. Of deze goede statistieken ervoor zorgen dat hij mee mag naar het WK in Qatar, is echter nog maar de vraag.

Flekken behoort tot de 39 namen die bondscoach Louis van Gaal opnam in zijn voorselectie voor het eindtoernooi. Ook Remko Pasveer, Jasper Cillessen, Justin Bijlow en Andries Noppert maken nog kans. Welke vier keepers uiteindelijk meegaan blijft koffiedik kijken, mede omdat Van Gaal liet vallen per se een penaltyspecialist mee te willen nemen.

Flekken is in Duitsland bij zijn club SC Freiburg bezig aan een ijzersterk seizoen. Mede dankzij zijn goede optredens staat Freiburg op een knappe derde plaats. Ook in Europa gaat het naar behoren. Zijn club leed nog geen puntenverlies en is zodoende koploper in Groep G van de Europa League. Afgelopen zaterdag hield Flekken in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Werder Bremen wederom zijn doel schoon. Dat was voor de zesde keer dit seizoen in de Bundesliga. In Europa hield hij ook al drie keer de nul.

Ook collega’s Ter Stegen en Donnarumma zijn goed bezig. De Duitser hield afgelopen zondagavond het gewonnen duel met Athletic Bilbao alweer voor de negende keer de nul in LaLiga. Hij had daar slechts elf duels voor nodig: een record. In Europa vergaat het hem minder goed. In de Champions League moest hij al zeven keer vissen en kon hij geen enkele keer zijn doel schoon houden. In alle competities hield Donnarumma dus ook negen keer de nul. In de Ligue 1 kreeg hij met zijn club Paris Saint-Germain pas vijf treffers tegen in totaal.