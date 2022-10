Aad de Mos sabelt oogappel bij PSV neer: ‘Geen Philips Speeltuin Vereniging’

Maandag, 24 oktober 2022 om 14:17 • Guy Habets • Laatste update: 14:56

Aad de Mos vindt dat Armando Obispo geen basisplaats meer verdient bij PSV. Dat stelt de analist en voormalig trainer in een video-item van het Eindhovens Dagblad. De Mos liet zich tot nu toe altijd zeer lovend uit over de verdediger en zei ooit dat Obispo in zijn ogen beter was dan Matthijs de Ligt, maar daar komt nu een einde aan.

Afgelopen zondag maakte Obispo geen goede beurt in de uitwedstrijd van PSV bij FC Groningen (4-2 nederlaag). De openingsgoal van de thuisploeg, uiteindelijk tegen de touwen geschoten door Ricardo Pepi, kwam tot stand na balverlies van de mandekker en ook bij de 2-0 van Radinio Balker ging Obispo niet vrijuit. De Mos heeft het nu wel gezien. "Het is iedere keer hetzelfde liedje", zegt de analist in het Eindhovens Dagblad. "Iedereen weet wel dat ik groot fan ben van Obispo, maar nu is het voor mij einde oefening."

De Mos wijst op de hoge foutenlast van de centrale verdediger en denkt dat de cultuur bij PSV daar mede debet aan is. "Hij heeft van verschillende trainers de kans gehad, maar je kan niet aan de gang blijven. Als je toch zo slecht uitverdedigt en zo slecht in de concentratie zit... Het is toch geen Philips Speeltuin Vereniging? Daar lijkt het nu wel op. Er moet eerst een topsportklimaat komen bij PSV, en er moet gepresteerd worden. Ik had meteen maatregelen genomen."

Obispo is niet de enige speler die De Mos niet kan bekoren. Ook Philipp Max is geen geweldenaar, zo benadrukt de voormalig oefenmeester van de Eindhovenaren. "Die is voor mij ook afgeschreven nu Mauro Júnior weer terug is. Het is heel simpel. De verdediging moet bestaan uit Benítez, Mwene, Branthwaite, Ramalho en Mauro Júnior. Het is zo zonde dat je nu constant de deksel op de neus krijgt, terwijl je met dit middenveld en deze aanvallers zo veel kan creëren."