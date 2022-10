Arjen Robben meldt zich met een ontroerend statement op Instagram

Maandag, 24 oktober 2022 om 13:42 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:14

Vorige week zette Franck Ribéry plotseling een punt achter zijn voetbalcarrière en dat deed oud-teamgenoot Arjen Robben ertoe besluiten een ontroerend bericht op zijn Instagram-account te zetten. Daarin bedankte hij de Fransman voor de fijne samenwerking bij Bayern München. De 39-jarige Ribéry speelde dit seizoen voor Salernitana, maar door een hardnekkige knieblessure besloot hij te stoppen.

Bij Bayern maakte Ribéry samen met Robben jarenlang furore. De succesvolle vleugelspelers waren een gevreesd duo dat ‘Robbéry’ werd genoemd. De Nederlander en Fransman speelden een heel decennium samen in Beieren. Robben stopte in de zomer van 2021 al met voetballen en richtte zich, na het nieuws dat Ribéry er ook mee stopte, op sociale media tot zijn oud-teamgenoot.

"Het was altijd een groot genoegen met jou op en naast het veld! Je mag echt trots zijn op alles dat jij hebt bereikt! Het was en zal altijd een eer zijn om deel uit te maken van ‘Robbery’. Geniet van de tijd met je familie en tot snel!”, zo luidde Robbens ontroerende bericht.

In Beierse dienst werd het duo zeven keer Duits landskampioen en wonnen zij de Champions League en vier DFB Pokals. Ook werden de Duitse Supercup, UEFA Super Cup en de wereldbeker voor clubteams gepakt. Ribéry begon zijn loopbaan in zijn thuisland bij Boulogne, alvorens hij de shirts van Olympique Alès, Stade Brest en FC Metz droeg. Via Galatasaray en Olympique Marseille kwam hij bij Bayern terecht. Ribéry kwam in totaal 81 keer uit voor Frankrijk, waarin hij goed was voor zestien doelpunten. Uiteindelijk verkaste hij naar Fiorentina en sloot de Fransman af bij Salernitana.