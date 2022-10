Unibet: een odd van 4.70 (!) voor dubbelslag van Haaland in Dortmund!

Maandag, 24 oktober 2022 om 21:00 • Rian Rosendaal

Manchester City gaat dinsdagavond op bezoek bij Borussia Dortmund. De Engelse grootmacht won vorige maand nog met 2-1 van de Duitsers, dankzij het fraaie winnende doelpunt van Erling Braut Haaland. Weet de Noorse superster opnieuw te scoren tegen zijn oude club? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het Champions League-duel in Dortmund.

De generale repetitie had niet beter gekund voor Dortmund. BVB won zaterdag met maar liefst 5-0 van VfB Stuttgart, mede dankzij een dubbelslag van de uitblinkende Jude Bellingham. Hierdoor bedraagt de achterstand op koploper 1. FC Union Berlin nog slechts vier punten. De volgende opdracht is het bereiken van de volgende ronde in het miljoenenbal. Met een overwinning op Manchester City is een plek in de achtste finale een feit.

Zie jij Dortmund thuis wel winnen van Manchester City? De quotering voor een thuiszege staat op 5.25!

Manchester City herstelde zich van de 1-0 nederlaag tegen Liverpool op Anfield. In het eigen Etihad Stadium werd Brighton & Hove Albion met 3-1 verslagen. Haaland scoorde tweemaal en staat inmiddels op zeventien doelpunten in de Premier League, een ongelooflijk aantal. De regerend landskampioen zag lijstaanvoerder Arsenal punten morsen in Southampton, waardoor de achterstand is teruggebracht tot twee punten.

Denk jij dat Manchester City zonder tegendoelpunten wint? De quotering hiervoor staat op 3.30!

In het Signal Iduna Park zullen alle ogen wederom gericht zijn op Haaland. Naast zeventien treffers in competitieverband wist de boomlange aanvaller vijfmaal het net te vinden in de Champions League. Haaland wil daar ongetwijfeld nog wat treffers aan toevoegen in de laatste duels in de groepsfase. De pikante ontmoeting met Dortmund begint dinsdagavond om 21.00 uur.

Zie jij Haaland tweemaal scoren in en tegen Dortmund? De quotering hiervoor is 4.70!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Ontvang €40 aan free bets bij €10 inzet. Registreer je op Unibet.nl!