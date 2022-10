Anderlecht ontslaat trainer na bizarre chaos en schuift Nederlander naar voren

Maandag, 24 oktober 2022 om 12:49 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:52

Felice Mazzù is per direct ontslagen als trainer van Anderlecht, zo heeft de club maandagochtend bekendgemaakt. De Nederlander Robin Veldman wordt interim-trainer van Paars-Wit. De uitwedstrijd tegen Standard Luik van zondagavond werd bij een 3-1 stand voor de thuisploeg gestaakt, toen Brusselse supporters vuurwerk op het veld gooiden. Door de staking kreeg Anderlecht een reglementaire nederlaag toegekend en dat was de druppel voor het clubbestuur.

Mazzù stond pas sinds deze zomer aan het roer in Brussel. Hij leidde de promovendus Union Sint-Gillis vorig seizoen naar een verrassende tweede plek en maakte deze zomer de pikante overstap binnen Brussel. De start was met negen punten uit de eerste drie duels voortvarend te noemen. In de tien wedstrijden die volgden, werd echter nog maar twee keer gewonnen. Anderlecht leed zeven nederlagen en verloor ook alle topwedstrijden.

RSC Anderlecht beëindigt de samenwerking met Felice Mazzù. Robin Veldman prend temporairement en charge l’équipe première en attendant un nouvel entraîneur. — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 24, 2022

Zowel tegen Union Sint-Gillis (2-1), AA Gent (0-1) en Club Brugge (0-1) verloor de formatie uit Brussel. Zondagavond leek de ploeg van Mazzù hard op weg naar het achtste competitieverlies. Op bezoek bij Standard Luik stond het 3-1 voor de thuisploeg, toen de wedstrijd gestaakt werd wegens ongeregeldheden. Dit leidde ertoe dat Anderlecht een reglementaire 5-0 nederlaag werd toegekend. Door dit verlies staan les Mauves op een twaalfde plek met zestien punten uit veertien wedstrijden.

De taken van Mazzù worden voorlopig overgenomen door Nederlander Veldman. De 36-jarige trainer werd een jaar geleden overgenomen van Ajax, waar hij vier jaar werkzaam was bij de jeugd. De Amsterdammers hadden Veldman op hun beurt weggehaald bij sc Heerenveen.