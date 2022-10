Erik ten Hag neemt Ronaldo onder één voorwaarde weer in genade aan

Maandag, 24 oktober 2022 om 12:29 • Guy Habets

Erik ten Hag gaat dinsdag in gesprek met Cristiano Ronaldo over zijn toekomst bij Manchester United. Dat meldt The Athletic. De insteek van de trainer is om zijn Portugese sterspeler bij de groep te houden, maar daarvoor moet er wel water bij de wijn worden gedaan door Ronaldo. Naar verluidt dient hij te accepteren dat hij geen vaste basisspeler meer is. Als dat geen probleem is voor Ronaldo, keert hij terug in de selectie.

De spelers van United kregen van Ten Hag op maandag vrij, aangezien er in de afgelopen tien dagen vier wedstrijden zijn gespeeld. Ook moet er nog met Ronaldo gesproken worden en pas na die conversatie zal er een beslissing worden gemaakt over de toekomst van de Portugees op Old Trafford. Hij weigerde woensdagavond tijdens de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-0) in te vallen en beende vervolgens ook nog eens boos weg. Dat was voor Ten Hag aanleiding om de aanvaller uit de selectie te zetten.

Dat wil echter niet zeggen dat er voor Ronaldo geen toekomst meer is in Manchester, aangezien de Nederlandse manager graag zou zien dat de superster weer onderdeel is van de groep. Dat kan echter alleen gebeuren als hij accepteert dat er niet iedere week een basisplaats voor hem in het verschiet ligt. Ten Hag gaat daarover met Ronaldo in gesprek en als beide partijen het eens worden, ligt de weg voor een terugkeer open.

De afgelopen dagen was de verbanning van de Portugese aanvaller het onderwerp van gesprek in Engeland. Onder meer de zus van Ronaldo en een aantal toonaangevende fans van the Mancunians keerden zich tegen Ten Hag, maar het merendeel van de aanhang en de Engelse analisten toonde begrip voor de keuze van de coach. Mocht hij besluiten om Ronaldo weer in genade aan te nemen, dan is de Europa League-wedstrijd tegen Sheriff Tiraspol van donderdagavond de eerste gelegenheid voor Ten Hag om zijn spits weer speeltijd te geven.