Borst bekent ‘een beetje verliefd’ te zijn geworden tijdens wedstrijd van Ajax

Maandag, 24 oktober 2022 om 12:15 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:29

Hugo Borst vindt het logisch dat Ajax deze zomer Brian Brobbey ’voor bijna 20 miljoen’ terughaalde uit Duitsland. “Veel geld als je ’m voor nul euro hebt laten gaan. Maar het is een geweldige investering. Hij wordt zo goed.” In zijn column in het Algemeen Dagblad erkent hij een groot zwak te hebben voor de jonge spits en zelfs een beetje ‘verliefd’ op hem te zijn. Teamgenoot Daley Blind, die een ‘zeikwijf’ wordt genoemd, kan Borst minder bekoren.

Borst draait er in zijn column met een knipoog niet omheen. “Ik moet iets bekennen. Ben verliefd op een voetballer. Ik spreek in verwarrende tijden de hoop uit dat de One-Love-aanvoerdersbandweigeraars mij gewoon zullen respecteren. Smoor op een man. Gewoon omdat het kan.” Hij geeft aan Brobbey al jaren te volgen en ‘verkikkerd’ op hem te zijn. “Volgens mij zag ik hem voor het eerst toen hij net 16 was. In de jeugd van Ajax. Minderjarig, ik weet het. Maar het was en is platonisch, hè.”

De columnist wijst op de goede statistieken die Brobbey kan overleggen sinds zijn terugkeer in Amsterdam. “Gelukkig scoort hij als een malle. Laat ik er niet omheen draaien. Ik ben een beetje een starfucker. Want Brian is statistisch beter dan Marco van Basten, Mateja Kezman en Romário. Hij scoort gemiddeld eens per 69 minuten. Doet niemand in de geschiedenis mijn waanzinnige Brian na.” De manier waarop de jonge spits zich presenteert vindt Borst ‘aandoenlijk’. “Ik hang slechts aan Brobbey’s lippen. Met zijn lage stem en trage spraak. Alles wat die jongen zegt is aandoenlijk of grappig. ‘Als ik niet scoor kan ik niet slapen’. Ik zie het voor me. Het ontroert me.”

Over Brobbey's teamgenoot Blind is Borst minder te spreken. “Brobbey is een echte man. Dus niet Daley Blind. Da’s een zeikwijf geworden. Vijf van zijn laatste zes gele kaarten waren voor ouwehoeren tegen de scheidsrechter”, aldus de columnist, die Blind een gebrek aan discipline verwijt. “Dat manipuleren en onder druk zetten van een scheidsrechter, Daley heeft het uitgevonden. Voor mij is hij nog altijd een fantastische voetballer als hij de bal heeft, maar met dat voortdurende gezeik doet hij zichzelf tekort. En zaterdag ontsnapte hij aan rood. Na zijn gele kaart ging-ie demonstratief klappen. Als hij dat op het WK flikt bij een Zuid-Amerikaanse arbiter, staat Louis met tien man.”

Op dat WK in Qatar moet Brobbey volgens Borst zeker van de partij zijn. “Hem is een fantastisch lichaam gegeven. Een machine van graniet, metaal en elastiek. Het bijzondere is: je krijgt ’m niet van zijn plaats. In Qatar wordt Brian onze supersub. Kirrend, kreunend zal ik naar hem kijken”, zo besluit hij.