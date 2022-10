Icoon van PSV wijst met beschuldigende vinger naar Ruud van Nistelrooij

Maandag, 24 oktober 2022 om 11:39 • Guy Habets

René van de Kerkhof wijt de nederlaag van PSV op bezoek bij FC Groningen (4-2) aan de keuzes van trainer Ruud van Nistelrooij. Het clubicoon van de Eindhovenaren stelt dat Luuk de Jong en Noni Madueke in de basis hadden moeten staan, om ze later in de wedstrijd te kunnen wisselen. Nu kwam het tweetal in het veld toen PSV tegen een 3-1 achterstand aankeek en dat zinde Van de Kerkhof niet.

PSV kreeg in een knotsgekke fase, vlak voor de rust, drie doelpunten tegen in het hoge noorden. Van die klap wist de Eindhovense formatie niet meer te herstellen en dat lag volgens Van de Kerkhof aan de opstelling. "PSV had moeten beginnen met Luuk de Jong en Noni Madueke in de basisopstelling", zegt hij tegen Omroep Brabant. "Ik vind dat je goede spelers zoals zij, die een paar weken uit de roulatie zijn geweest, lekker moet laten beginnen aan de wedstrijd. Je kan beter bij een 2-0 voorsprong deze spelers wisselen dan hen bij een 3-1 achterstand inbrengen."

"Dat vind ik een foutje van trainer Van Nistelrooij", gaat de voormalig aanvaller verder. "Ik denk dat het met De Jong en Madueke in de basis heel anders was gelopen. En Erick Gutiérrez zou een lichte blessure hebben, maar volgens mij had ook hij zondag kunnen voetballen. Stel zulke spelers dan op, laat ze hun werk doen! Ruud had gewoon me deze spelers moeten beginnen. Die jongens zijn fit en willen weer aan de bak. Al is Van Nistelrooij natuurlijk de baas."

Willy van de Kerkhof kan begrijpen wat zijn broer zegt, maar wijst ook op de belastbaarheid van spelers. "Trainers hebben tegenwoordig de intentie om spelers die licht geblesseerd zijn te sparen, zodat ze een week later volledig fit zijn. Ik denk dat Gutiérrez donderdag tegen Arsenal wel weer voetbalt. Dat is de keuze die de trainer maakt. In onze tijd moest je gewoon voetballen, maar wij hadden ook maar zestien of zeventien spelers in de A-selectie. Nu hebben ze er dertig en dus neemt de trainer bewust geen risico meer."