Nieuwe contractdetails Mbappé duizelen: sterspeler pakt kwart van budget PSG

Maandag, 24 oktober 2022 om 10:45 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:26

Paris Saint-Germain kan een kwart van het volledige budget kwijt zijn aan Kylian Mbappé, zo meldt Le Parisien. Als de Fransman zijn contract uitdient, kan hij in totaal het duizelingwekkende bedrag van 630 miljoen euro verdienen. Dit maakt hem de bestbetaalde sporter ooit. Zelfs als de aanvaller eerder uit Parijs zou vertrekken, ontvangt hij gegarandeerd honderden miljoenen euro's.

Dat PSG afgelopen zomer diep in de buidel tastte om Mbappé voor de club te behouden was geen geheim. De club ging erg ver om hun speler uit handen van onder meer Real Madrid te houden. Zelfs de Franse president Emmanuel Macron werd ingezet om de speler in Parijs te houden. Eerder liet de speler weten dat geld niet zijn primaire drijfveer was en dat het clubproject hem meer interesseerde.

Mbappé verdient bij de grootmacht 72 miljoen euro netto per jaar. Het totale bedrag dat hij tot en met medio 2025, als zijn contract afloopt, kan opstrijken ligt op 630 miljoen euro. Bij het tekenen van de nieuwe overeenkomst zat ook een tekenbonus van 180 miljoen euro, die hij over meerdere jaren uitgespreid ontvangt. Hoeveel Mbappé in totaal overhoudt aan zijn verblijf in Parijs, ligt aan zijn loyaliteit aan de club. Zelfs als hij volgend jaar zomer zou vertrekken, zou Mbappé een fortuin overhouden. Hij krijgt dan 325 miljoen euro gegarandeerd overgemaakt. Blijft hij een jaar langer, dan loopt het totaal op tot minimaal 480 miljoen.

Door de details die Le Parisien bekendmaakte is duidelijk dat Mbappé zijn ploeggenoten én andere topsporters achter zich laat. Hij verbreekt het record van teamgenoot Lionel Messi qua meest waardevolle voetbalcontract. De Argentijn toucheerde in de periode 2017 tot 2021 liefst 555 miljoen bij Barcelona. Ook passeert hij een andere Parijse collega: Neymar. De Braziliaan verdiende tussen 2017 en 2023 in totaal 267 miljoen in Parijs. Met zijn nieuwe contract overtreft Mbappé ook American Footballspeler Patrick Mahomes (510 miljoen voor een tienjarig contract) en bokser Floyd Mayweather (456 miljoen voor een contract van 30 maanden).