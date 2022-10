Van Hooijdonk: ‘Ik heb sterk het idee dat hij gebukt gaat onder alle kritiek’

Maandag, 24 oktober 2022 om 09:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:08

Pierre van Hooijdonk heeft het te doen met Daley Blind. De verdediger van Ajax is dit seizoen vaak het eerste mikpunt van kritiek, maar wordt desondanks wekelijks opgesteld. Zowel bij zijn club als bij het Nederlands elftal is Blind doorgaans verzekerd van een basisplaats. Tegen RKC Waalwijk (1-4) werd hij zaterdag halverwege het duel naar de kant gehaald door Alfred Schreuder, nadat hij vlak voor rust geel had gezien.

Volgens Van der Vaart heeft Ajax geluk gehad tegen RKC. "De eerste helft was echt heel slecht", aldus de analist. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook heb genoten van RKC. Het probleem bij Ajax is dat ze altijd heel veel ruimte weggeven. Dat gebeurde constant de eerste helft. Ze zijn er helemaal niet bij met hun hoofd en hebben mazzel gehad dat het geen 1-0 of 2-0 werd. Iliass Bel Hassani was echt weergaloos de eerste helft. Ajax mag blij zijn dat ze het met een goede tweede helft hebben omgedraaid."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Vaart stond niet te kijken van de wissel van Blind. "Ik vind Daley een geweldige voetballer aan de bal en hij kan op iedere positie spelen. Maar hij is nergens de beste. Voor een trainer is dat lekker. Maar er is eigenlijk een betere linksback. En er is een betere centrale verdediger. Maar hij speelt toch altijd, of zo. Voor een trainer is het een ideale speler. Bij Oranje speelt hij ook altijd. Op dit moment vind ik hem niet goed genoeg voor de internationale wedstrijden. Ik heb het gevoel dat er altijd een positie voor hem gecreëerd wordt en dat vind ik apart. Als je in een slechte fase zit, is het niet erg als hij op de bank gezet wordt."

"Denk je niet dat hij door alle trainers wordt gezien als een verlengstuk?", haakt Van Hooijdonk daar op in. "Tactisch is hij sterk. Als de trainer hem een boodschap meegeeft, komt het in principe wel goed. Hij kan dingen veranderen in het veld indien nodig. Ik heb sterk het idee dat hij gebukt gaat onder de kritiek die de afgelopen maand over hem heen is gekomen. Er is altijd kritiek geweest over zijn snelheid, dat is nooit anders geweest. Maar ik zie aan zijn gedrag dat hij helemaal over de kook is. Een week geleden gaf hij een interview waarin hij ook kribbig was. Ik vind dat het voornamelijk op Daley Blind toespitst", aldus Van Hooijdonk.