Van Bommel gepikeerd: ‘Normaal zeg ik niets over de scheidsrechter, maar...’

Maandag, 24 oktober 2022 om 09:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:49

Mark van Bommel leed zondag zijn derde nederlaag in vijf wedstrijden als trainer van Royal Antwerp FC. Directe concurrent KRC Genk was met 1-3 te sterk. Van Bommel was te spreken over het optreden van zijn ploeg, maar had minder positieve worden over het optreden van de arbitrage. Scheidsrechter Erik Lambrechts kreeg na afloop de wind van voren bij Sporza.

Na nederlagen tegen KV Kortrijk en Standard Luik, stonden Van Bommel en Antwerp zondag opnieuw met lege handen. Vincent Janssen bracht de stand op slag van rust nog wel terug tot 1-2, maar moest toezien hoe de bezoekers het duel een kwartier voor tijd in het slot gooiden. "Dit was een topwedstrijd op het gebied van intensiteit, voetbal en tactiek", was Van Bommel desondanks te spreken over het optreden van zijn ploeg. "We hebben zelf best veel kansen gecreëerd, terwijl Genk toesloeg op stilstaande fases."

Van Bommel was blij verrast dat zijn ploeg scherp voor de dag kwam. "Onze tactiek werkte fantastisch, het is alleen zonde dat je deze partij niet wint. Deze wedstrijd is op details bepaald. We zijn voortdurend bezig om onze manier van spelen te verbeteren en dat zie je terug op het veld. Alleen was de wedstrijd tegen Standard in negen minuten voorbij, ook Kortrijk was één van onze betere duels. De resultaten van de voorbije weken waren niet zoals we wilden, maar we gaan niet plots gekke dingen doen."

Volgens de Nederlander was een negatieve hoofdrol weggelegd voor scheidsrechter Lambrechts, die verzuimde een rode kaart te geven. "Normaal zeg ik niks over de scheidsrechter, maar dit was bepalend voor de wedstrijd", aldus Van Bommel. In de ogen van de oefenmeester had Daniel Muñoz van het veld gestuurd moeten worden na een overtreding met al geel op zak. "Het was een zwaardere overtreding dan een normale én hij brak er een veelbelovende aanval mee af. Dit was een bepalend moment."