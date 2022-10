WK ernstig in gevaar voor Marten de Roon: ‘Dit heeft hij nooit gehad’

Maandag, 24 oktober 2022 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:59

Het is nog maar zeer de vraag of Marten de Roon met het Nederlands elftal afreist naar het WK in Qatar. De middenvelder viel zondag in de met 0-2 verloren thuiswedstrijd tegen Lazio uit met een hamstringblessure en staat waarschijnlijk voorlopig aan de kant. Trainer Gian Piero Gasperini sprak na afloop tijdens de persconferentie weinig hoopvolle woorden over zijn pupil.

Het werd al met al een pijnlijke avond voor Atalanta. De ploeg van Gasperini verloor dit seizoen nog niet, maar moest tegen Lazio het onderspit delven. Teun Koopmeiners, Hans Hateboer en De Roon startten in de basis, waarbij laatstgenoemde vroegtijdig naar de kant moest. De door Louis van Gaal in de voorselectie opgenomen middenvelder ging een kwartier voor tijd naar de kant met een hamstringblessure.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Marten voelde het trekken bij zijn hamstring, deze klachten heeft hij nooit eerder gehad. Laten we hopen dat hij op tijd het veld heeft verlaten", sprak Gasperini na afloop van het duel. De plek van De Roon werd ingenomen door Éderson. Atalanta keek op dat moment echter al tegen een 0-2 achterstand aan en was niet bij machte om het om te draaien. In de slotminuut moest tot overmaat van ramp ook Luis Muriel nog inrukken met een indirecte rode kaart.

De Roon is een van de negen middenvelders die door Van Gaal bij de voorselectie is gehaald. De controleur is doorgaans verzekerd van zijn plek in de selectie. Tijdens de afgelopen interlandbreak speelde hij tegen België de volledige wedstrijd mee en mocht hij tegen Polen een helft opdraven. De speelminuten tegen Polen kwamen mede tot stand door een blessure bij Frenkie de Jong. Het zou voor De Roon zijn tweede eindtoernooi betekenen. Tijdens het EK 2020, dat werd gespeeld in 2021, stond hij in drie van de vier wedstrijden in de basisopstelling.