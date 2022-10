Valentijn Driessen concludeert: ‘Ajax heeft vooral een internationale crisis’

Maandag, 24 oktober 2022 om 08:32 • Mart Oude Nijeweeme

De Eredivisie zat afgelopen weekend bol van de verrassingen. PSV ging onderuit bij FC Groningen (4-2), AZ liep in de val bij Excelsior (2-1) en Feyenoord wist geen driepunter over te houden aan het duel met Fortuna Sittard (1-1). FC Twente en Ajax, die hun wedstrijden wel wisten te winnen, werden daardoor de grote winnaars van het weekend. Volgens Valentijn Driessen is de crisis bij Ajax echter nog niet voorbij, daar een zege op RKC Waalwijk geen zoden aan de dijk zet.

De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat club, spelers en trainers kritischer mogen zijn naar hun eigen resultaten. "We zeggen weleens dat de top vier de wedstrijden tegen de rest moet winnen, maar PSV verliest bij Groningen, Ajax speelt gelijk tegen Go Ahead en Feyenoord laat thuis punten liggen tegen Fortuna Sittard. De kritische benadering mis ik weleens bij de topclubs", aldus Driessen. "Na één of twee goede wedstrijden is het allemaal hosanna en lopen we de polonaise. Daarom staat Ajax nu bovenaan met een voorsprong van vier punten."

Driessen heeft zich onder meer gestoord aan Ruud van Nistelrooij, die het spel van zijn ploeg wel mee vond vallen tegen Groningen. "Als PSV er genoegen mee neemt dat ze niet slecht speelden bij Groningen, want dat deden ze wel, dan doe je iets grondigs fout", stelt de journalist. "Een kritische benadering mag best op zo'n moment, ook van de trainer. Je mag de lat best iets hoger leggen. Dat doen ze niet, dan vraag ik me af of je je wel verder kan ontwikkelen. Ze verliezen van de nummer zestien van de Eredivisie."

Ook Ajax hoeft zich nog niet rijk te rekenen in de ogen van Driessen. De Amsterdammers wonnen weliswaar met 1-4 bij RKC, maar hebben nog geen reden voor een jubelstemming. "De crisis bij Ajax is vooral een internationale crisis. Ze laten internationaal niets zien. Ja, tegen Rangers. Maar dat is meer een Conference League-ploeg. Met een wedstrijd tegen RKC kom je de crisis niet te boven. Je zal er moeten staan tegen de goede tegenstanders. Ze krijgen PSV nog voor de winterstop. Dan moeten ze laten zien of ze de crisis te boven zijn." Ajax ontvangt woensdag Liverpool in de vijfde speelronde van de Champions League.

Bij Feyenoord wijst Driessen vooral met de beschuldigende vinger naar Slot. "Wat er mist is duidelijkheid. Feyenoord startte met nagenoeg dezelfde opstelling. Maar dan draait het even niet en worden in de rust drie wissels gebracht. Hij weet nog steeds niet wat zijn ideale elf zijn. We zijn elf wedstrijden onderweg. Op een gegeven moment moet je het wel vinden. Als je het nu niet vindt, wanneer ga je het dan wel vinden? Feyenoord dacht een makkelijke serie te hebben, maar ze hebben nu al twee punten laten liggen. Deze ploeg is echt niet zo goed dat ze van andere makkelijke tegenstanders zomaar winnen."