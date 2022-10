Van Hooijdonk gaat voorbij aan Rensch en Frimpong en mist ‘specialist’

Maandag, 24 oktober 2022 om 07:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:11

Ook bij Studio Voetbal is de voorlopige selectie van het Nederlands elftal tegen het licht gehouden. Bondscoach Louis van Gaal maakte vrijdag de 39 namen bekend die mogen hopen op een WK met Oranje. Dertien spelers moeten echter nog afvallen, waardoor het grote discussiëren is begonnen. Zo staat het volgens Rafael van der Vaart vast dat Xavi Simons naar het mondiale eindtoernooi gaat. Pierre van Hooijdonk begrijpt niet dat Bart Nieuwkoop is genegeerd.

Volgens de analisten bestaat er geen enkele twijfel over Simons. "In 2014 had Van Gaal een Memphis Depay-rol. Ik denk dat die rol nu voor Xavi Simons is weggelegd. Dat je hem inbrengt als het even niet gaat", aldus Van der Vaart. "Hij gaat één speler meenemen voor die rol en ik hoop dat dat Simons is. Hij speelt zonder druk en bagage. Als hij in het veld komt kan hij het wel open breken." Willem van Hanegem brak maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad ook een lans voor de middenvelder van PSV. "Die jongen zou ik meenemen. Hij heeft kwaliteit. En hij is jong. Van de FIFA mag je een buslading aan spelers meenemen, neem dan ook spelers mee die straks in 2024 bij het EK belangrijk moeten zijn."

Volgens Arno Vermeulen staat het nog niet vast dat Brian Brobbey naar het WK gaat. De aanvaller van Ajax werd tijdens de vorige interlandperiode genegeerd door Van Gaal en ondervindt de nodige concurrentie in de voorhoede bij Oranje. Vermeulen denkt dat het uiteindelijk zal gaan tussen Brobbey en Vincent Janssen. Laatstgenoemde zat er de vorige keer ook al bij en was tegen Polen goed voor een assist op Steven Bergwijn. "Het is niet zeker dat Brobbey naar het WK gaat", aldus Vermeulen. "Omdat hij ook Vincent Janssen mee gaat nemen. En Danjuma gaat hij ook zeker meenemen. Vincent Janssen of Brobbey, dat zou nog wel eens de discussie kunnen worden."

Pierre van Hooijdonk verbaast zich over het feit dat Devyne Rensch bij Oranje zit en breek een lans voor Nieuwkoop. "Rensch heeft een jaar geleden twintig minuten gespeeld bij Oranje toen hij niet speelde bij Ajax. Toen speelde hij als wingback, terwijl hij verder nooit als wingback speelt. Nieuwkoop speelt al twee jaar lang alles (bij Union Sint-Gillis, red.). Vorig jaar is hij officieus kampioen geworden daar. Dat is een specialist op die positie. Rensch is geen specialist. Ik vind hem er bij Ajax ook niet uitspringen."