Van Hanegem heeft geen medelijden: ‘Dan ben je niet in orde toch?’

Maandag, 24 oktober 2022 om 06:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:00

Willem van Hanegem vindt het terecht dat de druk bij Feyenoord is opgevoerd in aanloop naar de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. De ploeg van trainer Arne Slot speelt tot het WK louter tegen clubs uit het rechterrijtje. Tegen Fortuna ging het zaterdag echter al bij de eerste horde mis en kwamen de Rotterdammers niet verder dan een 1-1 gelijkspel. In de ogen van Van Hanegem is het logisch dat mensen rekening hielden met twaalf punten uit vier wedstrijden.

Van Hanegem zag hoe Orkun Kökçü zich afgelopen weekend moest verantwoorden voor het weigeren van de regenboogaanvoerdersband een week geleden. "Dat deed hij in mijn ogen prima, die jongen komt uitstekend uit zijn woorden. Als mensen daar geen genoegen mee nemen, is dat volgens mij hun probleem", schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Dat neemt niet weg dat ik vond dat al die heisa invloed had op zijn spel. Hij was niet de dragende speler. Na rust iets meer dan ervoor, maar de mensen die dan concluderen dat het alsnog goed was, hebben nooit hoger gevoetbald dan op het allerlaagste niveau. Zo werkt het niet, zeker niet in de top."

Feyenoord kwam tegen Fortuna al snel op achterstand. Vlak na rust trok Javairô Dilrosun de stand nog wel gelijk, maar daarmee kon de onthutsend zwakke eerste helft niet worden rechtgezet. Volgens Van Hanegem is het terecht dat de druk is opgevoerd in aanloop naar de wedstrijd tegen de Limburgers. "Stel dat je had gezegd: vier tegenstanders uit het rechterrijtje, tweemaal winnen moet mogelijk zijn. Dan ben je niet in orde toch?", aldus de oud-Feyenoorder. "Na de 1-1 tegen Fortuna waren er werkelijk waar mensen die een vermoeden hadden dat die druk van twaalf punten pakken invloed had gehad op spelers. Arne Slot ontkende dat, en terecht."

Van Hanegem wil het gelijkspel niet bagatelliseren. "Dat het slechts 1-1 werd, moet echt als een tik aanvoelen en niet worden afgedaan als slechts een vervelend resultaat, een beetje zoals bij PSV", doelt hij op het 4-2 verlies van de Eindhovenaren bij FC Groningen. "Als je echt mee wil doen, win je van de kleintjes. Sterker nog, Slot zei eerder dit seizoen dat de topwedstrijden beslissend zullen zijn, omdat de grote clubs waarschijnlijk toch wel winnen van de laagvliegers uit de Eredivisie. Nou, AZ dus duidelijk niet op Woudestein. Feyenoord dus niet tegen Sittard. En PSV niet in Groningen. Ajax won wel van RKC. Niet op een manier waarop je denkt: alle ellende is daar achter de rug. Maar goed, ze wonnen in elk geval nog."