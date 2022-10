Perez: ‘Doe mij die maar! Hij misstond niet tegen de Nederlandse top’

Zondag, 23 oktober 2022 om 23:35 • Noel Korteweg • Laatste update: 00:06

Kenneth Perez heeft zondagmiddag in de wedstrijd tussen FC Groningen en PSV (4-2) genoten van Radinio Balker. De analist zag de 24-jarige centrale verdediger een goede indruk en een goal maken tegen de Eindhovenaren en vond dat Balker niet misstond tegen de top van Nederland.

De ploeg van trainer Frank Wormuth scoorde voor rust drie keer binnen zes minuten en trok in de tweede helft de overwinning over de streep. Perez licht Balker uit in Dit Was Het Weekend op ESPN. “Die bevalt mij wel”, begint de Deen. “Hij is heel snel, vindt duels heerlijk en kon zich zondag tegen PSV meten met de top van Nederland. Daar misstond hij niet, vond ik. Vooral zijn snelheid... Je zag het goed bij dat sprintduel tegen Cody Gakpo: easy. Als ik naar de Premier League zit te kijken, die jongens zijn zo snel daar. Dat is een wapen.”

De oud-speler van onder meer Ajax, PSV en FC Twente zag dat Balker veel van zijn duels won op snelheid. “Daar kan je heel veel mee oplossen. Ik heb er zelf ook heel veel profijt van gehad”, zegt Perez met de nodige lading zelfspot. De analist gaat verder met zijn lofzang. “Balker maakt vervolgens ook de 2-0 na een goede loopactie. Hij speelde erg goed. Of hij me al wel eens eerder was opgevallen? Ja, zeker! Het is niet een heel gepolijste voetballer, maar hij is wel een verdediger in hart en nieren. Neraysho Kasanwirjo, die naast hem stond in de verdediging, is een ‘mooiere speler’, maar zo onbetrouwbaar als ik weet niet wat. Balker is een verdediger die het leuk vindt om te verdedigen. Nou, doe mij die maar!”

Het valt Kees Kwakman op dat FC Groningen de laatste jaren veel ‘leuke spelers’ heeft gehad. “Die verkopen ze dan weer voor veel geld. Of het nu Gabriel Gudmundsson of Jörgen Strand Larsen is, nu zien we weer Ricardo Pepi die ook een hele goede indruk maakt, deze Balker... Ze hebben altijd toch weer transfers die ze boeken, alleen is het voetbal over het algemeen niet te sprankelend. Dat kwam er niet helemaal uit de laatste jaren met Danny Buijs, dat was met Wormuth nu ook de kritiek. Zondag was een knotsgekke wedstrijd, waar het publiek natuurlijk de winnaar was.” Balker kwam in de zomer van 2021 transfervrij over van Almere City en heeft nog een contract tot medio 2024 in de Euroborg.