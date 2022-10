VZ 5: PSV en AZ moeten Ajax verrassend laten gaan; Varane hoort verdict

Maandag, 24 oktober 2022 om 00:00 • Laatste update: 23:53

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Krankzinnige zeven minuten laten PSV met lege handen afdruipen in Euroborg

FC Groningen heeft zondag een waar spektakelstuk tegen PSV naar zich toe weten te trekken. De nummer zestien van de Eredivisie had voorafgaand aan het duel nog slechts twee zeges op zijn naam staan, maar was tegen de Eindhovenaren geen schim van zichzelf. In de laatste zeven minuten voor rust werden vier van de zes doelpunten gemaakt, in een duel dat in 4-2 eindigde. PSV verzuimt daarmee het gat met koploper Ajax tot één punt te dichten.

AZ verliest voor de derde keer op rij en maakt voorlopig pas op de plaats

AZ is op bezoek bij Excelsior tegen een zeperd aangelopen. De formatie uit Alkmaar liet zich voor rust verrassen door de thuisploeg en was in het tweede bedrijf niet meer in staat om de schade te herstellen: 2-1. Siebe Horemans en Marouan Azarkan waren de gevierde mannen bij Excelsior, dat knap stand hield na een snelle aansluitingstreffer van Yukinari Sugawara.

Cambuur komt in zoektocht uit bij eerder ontslagen trainer in eigen competitie

SC Cambuur is in de zoektocht naar een nieuwe trainer uitgekomen bij Sjors Ultee, zo meldt Voetbal International. De 35-jarige oefenmeester en de club uit Friesland zijn met elkaar in gesprek over een dienstverband. Cambuur ziet in Ultee de geschikte opvolger van Henk de Jong, die zijn werkzaamheden als hoofdtrainer afgelopen week wegens gezondheidsredenen noodgedwongen moest neerleggen.

Frankrijk tussen hoop en vrees na uitslag van medische tests Varane

Raphaël Varane is volgende maand mogelijk toch van de partij op het WK in Qatar. De centrumverdediger van Manchester United viel in het duel met Chelsea (1-1) uit met een hamstringblessure en kon zijn tranen niet bedwingen. ESPN meldt nu dat Varane er mogelijk toch bij kan zijn, nadat uit medisch onderzoek blijkt dat hij drie à vier weken is uitgeschakeld.

Arsenal lijdt op bezoek bij Southampton duur puntenverlies in Premier League

Arsenal heeft zondagmiddag in de Premier League duur puntverlies geleden. De formatie van Mikel Arteta kwam op bezoek bij Southampton niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Door de remise ziet Arsenal Manchester City nu tot op twee punten naderen. Southampton staat vijftiende.

