Barcelona raast in no-time over Athletic heen maar verliest wel twee krachten

Zondag, 23 oktober 2022 om 22:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:22

Barcelona is zondag geen moment in de problemen gekomen tegen Athletic Club. De manschappen van Xavi namen, met Frenkie de Jong in de basis, binnen 22 minuten een comfortabele 3-0 voorsprong. Barça speelde het duel simpel uit en bepaalde de eindstand via Ferran Torres op 4-0. Het wedstrijdverloop stelde Xavi in staat om enkele sterren voortijdig naar de kant te halen, in aanloop naar de Champions League-kraker tegen Bayern München. De trainer zal zich wel grote zorgen maken om het uitvallen van Gavi en Sergi Roberto. Barça blijft tweede op drie punten afstand van Real Madrid; Athletic staat zesde.

Xavi husselde zijn opstelling andermaal compleet, maar liet De Jong na zijn uitmuntende optreden tegen Villarreal (3-0 winst) staan. De Oranje-international speelde ditmaal links naast Sergio Busquets als controlerende middenvelder, terwijl Pedri aanvankelijk als aanvallende middenvelder stond opgesteld. Gavi speelde als hangende linksbuiten, maar moest zich na een half uur laten vervangen door Franck Kessié. De Ivoriaan ruilde meteen van positie met Pedri, die vanaf dat moment dus als verkapte vleugelspits speelde.

????, ????, ????! Ousmane Dembélé doet het ? Zijn eerste poging wordt nog gestopt, maar zijn kopbal is vervolgens wel raak ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAthletic pic.twitter.com/9VJLn4FxLP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 23, 2022

Op dat moment had Barcelona de wedstrijd eigenlijk al beslist, want de Catalanen maakten razendsnel drie doelpunten. Ousmane Dembélé zag in de twaalfde minuut eerst een schot van zeventien meter uit de verre hoek getikt worden en kon in de nasleep een voorzet van Robert Lewandowski binnenkoppen: 1-0. Zes minuten daarna brak Roberto door over de rechterkant van het strafschopgebied. De rechtsback had geluk dat zijn schot via het blok van Iñigo Martínez onhoudbaar van richting veranderde: 2-0.

Met minder dan 22 minuten op de klok zette Dembélé een fraaie dribbel langs meerdere tegenstanders in op de rechterflank, om de bal in de as naar Lewandowski te spelen. De spits nam briljant aan en schoot uit de draai vernietigend binnen: 3-0. Kort na rust kwamen de Catalanen dicht bij een vierde doelpunt. Een zwakke uittrap van Unai Simón was de aanleiding daartoe. De doelman van Athletic zag tot zijn opluchting hoe de inzet van Pedri via een ingreep van Dani García op de paal uiteenspatte.

???? ???? ???? ????! ?? Barça geeft vol gas en komt via Robert Lewandowski op een 3-0 voorsprong.. En dat binnen 22 minuten ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAthletic pic.twitter.com/KP1ICZz2mp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 23, 2022

Xavi vond het na een uur spelen tijd om Lewandowski en Pedri naar de kant te halen, ongetwijfeld met het oog op de aanstaande Champions League-wedstrijd tegen Bayern. Ansu Fati, een van de invallers, vuurde kort daarna uit kansrijke positie net over. Even later mocht ook Ferran Torres zijn opwachting maken. De aanvaller had meer geluk in de afronding en maakte het in de 73e minuut knap af na een lage voorzet van Dembélé: 4-0. Extra tegenvaller voor Barça was het uitvallen van Roberto, die een vervelende schouderblessure opliep. Het vergroot de problemen voor Xavi op de rechtsbackpositie. Marc-André ter Stegen leek met knullig balverlies een tegendoelpunt voor Barça in te leiden, maar Athletic kon het cadeautje niet uitpakken.