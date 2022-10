Karsdorp belaagt scheidsrechter fysiek na rood: enorme schorsing dreigt

Zondag, 23 oktober 2022 om 22:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:45

Rick Karsdorp is zondagavond laat fors over de schreef gegaan in een ruzie met scheidsrechter Massimiliano Irrati. Direct na afloop van de topper tegen Napoli, die AS Roma met 0-1 verloor, kreeg Karsdorp om nog onbekende reden een rode kaart. De rechtsback van de Romeinen zocht vervolgens de fysieke confrontatie met de arbiter en deelde onder meer een duw uit, mogelijk uit woede dat Irrati op de voet van Karsdorp ging staan. Laatstgenoemde lijkt te moeten vrezen voor een lange schorsing. AS Roma likt de wonden en blijft vijfde in de Serie A, terwijl Napoli aan kop weer drie punten los komt van AC Milan.

Bij de Romeinen begon Karsdorp in de basis. De rechtervleugelverdediger lag er een maand uit met een meniscusblessure, maar maakte zijn rentree in de afgelopen speelronde bij Sampdoria (0-1 overwinning) zijn rentree. Trainer José Mourinho had ook een basisplaats in huis voor onder meer Nicolò Zaniolo en Tammy Abraham. Dat ging onder meer ten koste van Andrea Belotti. Bij Napoli waren er geen verrassingen waar te nemen. Wel viel op dat Mário Rui op de bank plaats moest nemen. De Portugees is doorgaans de vaste linksback in de Serie A, maar dit keer kreeg de fysiek sterkere Mathias Olivera de voorkeur.

???????? Rick Karsdorp.. Wat doe je nou?! ?? De Nederlander krijgt (om onbekende reden) rood en laat zich vervolgens helemaal gaan tegen de scheidsrechter ??#ZiggoSport #SerieA #RomaNapoli pic.twitter.com/lWfoMZpFH2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 23, 2022

Zaniolo kreeg na zes minuten spelen de eerste serieuze kans van de wedstrijd. De technicus legde de bal goed klaar en schoot vervolgens net naast de linkerpaal. Abraham had een paar minuten later eveneens een schot in huis, dat ongevaarlijk bleek. Aan de andere kant was Piotr Zielinski dreigend. De Poolse middenvelder zag zijn schot gekeerd worden door Roma-doelman Rui Patrício. Napoli kwam moeilijk tot kansen, maar dacht zeven minuten voor rust wel een strafschop te krijgen. Tanguy Ndombele werd gevloerd door Patrício, waarna Irrati naar de stip wees. Op aanraden van de VAR bekeek de leidsman de beelden en zag dat Patrício eerst de bal speelde, waardoor de beslissing werd herroepen. Hirving Lozano was voor rust nog dicht bij de 0-1, maar zijn poging werd gekeerd door Patrício.

Osimhen ???????? ??????! ?? Napoli komt in de laatste 10 minuten op een 1-0 voorsprong ??#ZiggoSport #SerieA #ROMNAP pic.twitter.com/OwWUquWGgK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 23, 2022

Na rust was Lozano wederom dichtbij, maar ook nu vond hij de doelman van Roma. Na een uur spelen had Elmas voor de 0-1 kunnen zorgen, maar zijn schot kon nog net worden gekeerd door Smalling. Even later kreeg Juan Jesus een vrije schietkans. De Braziliaan raakte de bal echter helemaal verkeerd en zag zijn poging ver naast gaan. De grootste kans van de wedstrijd kwam in de 69e minuut. Nadat een aanval van Roma op niets uitliep, pikte Zielinski de bal op en die bracht de bal bij Victor Osimhen. De Nigeriaan ontdeed zich eenvoudig van Roger Ibañez, waarna de spits de bal net naast de verkeerde kant van de paal zag belanden. Na tachtig minuten spelen brak Osimhen dan toch de ban. Een fraaie dieptepass van invaller Matteo Politano leidde tot een sprintduel tussen de tot dan toe onpasseerbare Smalling en Osimhen, dat werd gewonnen door de recordaankoop van Napoli. Osimhen wist het leer vervolgens bijzonder fraai in het doel te werken: 0-1.