‘Moukoko verzint list om ouders buitenspel te zetten bij besluit over toekomst’

Zondag, 23 oktober 2022 om 21:24 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:52

Youssoufa Moukoko heeft zijn aflopende contract bij Borussia Dortmund nog altijd niet verlengd wegens een ruzie met zijn vader en moeder, zo meldt BILD. De huidige verbintenis van het zeventienjarige toptalent loopt aan het einde van dit seizoen af, maar de Duitser wil wachten tot zijn achttiende verjaardag (20 november) voordat hij zijn handtekening onder een nieuw contract zet.

Omdat Moukoko minderjarig is, moeten zijn ouders op dit moment zijn contracten nog ondertekenen. Vanaf zijn achttiende verjaardag is de jonge aanvaller af van het ouderlijke gezag. BILD meldt dat Moukoko al ruim twee jaar ruzie heeft met zijn vader en moeder. De onenigheid gaat naar verluidt over geld en de zakelijke adviseur van Moukoko, Patrick Williams. De vader van de Dortmund-spits vindt dat Williams hebzuchtig is en dat laatstgenoemde ervoor heeft gezorgd dat Moukoko en zijn familie uit elkaar zijn gegroeid.

De relatie tussen de aanvaller en zijn familie zou inmiddels zo slecht zijn dat Moukoko zijn vader en moeder niet langer financieel wil ondersteunen. Een andere reden voor de Duitser om te wachten tot zijn achttiende verjaardag is volgens BILD dat zijn ouders vanaf dat moment niet langer toegang hebben tot zijn geld. Dortmund wil het contract van Moukoko graag met drie jaar verlengen, tegen een salaris van meer dan drie miljoen euro per seizoen.

Het toptalent schommelt onder trainer Edin Terzic tussen de bank en de basis, maar was dit seizoen tot dusver wel goed voor vier doelpunten en vijf assists in zestien wedstrijden. Moukoko debuteerde één dag na zijn zestiende verjaardag bij Dortmund en werd daarmee de jongste speler in de geschiedenis van de Bundesliga. Enkele weken daarna werd hij ook de jongste debutant in de geschiedenis van de Champions League.