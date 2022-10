Erik ten Hag wil homofoob lied niet meer horen van Manchester United-fans

Zondag, 23 oktober 2022

Erik ten Hag veroordeelt het gezang van de supporters van Manchester United in de uitwedstrijd tegen Chelsea (1-1). De fans van the Red Devils zetten op Stamford Bridge het inmiddels beruchte lied 'Chelsea rent boys' in, dat gezien wordt als homofoob. "Dit hoort niet thuis op de tribunes", aldus Ten Hag.

In Engeland is al vele jaren discussie over de chant, die rivaliserende supportersgroepen regelmatig inzetten tijdens wedstrijden tegen Chelsea. Het lied 'Chelsea rent boys' zelf dateert al uit de jaren tachtig. Het verhaal gaat dat een lid van de beruchte hooligangroep Chelsea Headhunters tijdens een inval door de politie in bed werd gevonden met een mannelijke prostituee, ofwel een rent boy.

De Engelse voetbalbond (FA) wil het controversiële supporterslied al jaren uitbannen. De bond probeert fans die het zingen op te sporen en te straffen. "De FA veroordeelt het gebruik van de term 'rent boy' ten zeerste en we zijn vastbesloten om het uit het voetbal te bannen", aldus een woordvoerder van de FA. "We blijven met betrekking daartoe nauw samenwerken met verschillende afdelingen van de politie."

Waar in de Eredivisie vorige week actie werd gevoerd voor onder meer homo-acceptatie en diversiteit middels de OneLove-aanvoerdersband, hield de Premier League afgelopen weekeinde de Rainbow Laces-campagne, waarbij voetballers hun steun konden betuigen door te spelen met regenboogveters. Ook Chelsea schaarde zich vierkant achter de actie. The Blues zijn geraakt door de liederen die gezongen werden in de topper tegen Manchester United. "Dit maakt eens te meer duidelijk dat we nog veel werk te doen hebben", aldus Chelsea-manager Graham Potter.

Ook Ten Hag spreekt zich uit. "Ik denk dat het niet op de tribunes thuishoort", aldus de manager van United. "Ik noem bewust de tribunes, het hele stadion dus." Ten Hag haalt aan dat ook Raphaël Varane doelwit werd van vijandig gezang, toen de centrumverdediger van United geblesseerd raakte en in tranen het veld verliet. "Toen Raphaël eraf moest was het hetzelfde aan de andere kant. We moeten daar allemaal mee stoppen."