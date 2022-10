Galatasaray capituleert in blessuretijd in wedstrijd met twee rode kaarten

Zondag, 23 oktober 2022 om 21:08 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:22

Galatasaray heeft punten laten liggen in de Süper Lig. In blessuretijd kreeg de ploeg van trainer Okan Buruk de 2-2 tegen, nadat Cim Bom ruim zestig minuten met tien man speelde na een rode kaart voor Sacha Boey. Meevaller voor de ploeg uit Istanbul waren de doelpunten van Mauro Icardi en Dries Mertens, die allebei hun eerste treffer in de competitie maakten. Door het puntverlies blijft Galatasaray achtste staan, terwijl Alanyaspor tiende staat.

Galatasaray begon in een poging te klimmen op de ranglijst met Mertens en Icardi in de basis. Kerem Aktürkoglu en Milot Rashica moesten vanaf de vleugels voor dreiging zorgen. Lucas Torreira en Sérgio Oliveira werden opgesteld als controlerende middenvelders. Dat ging ten koste van onder meer Fredrik Midtsjø en Juan Mata. Bij Alanyaspor was Leroy Fer basisspeler en hij zou de hele wedstrijd uitspelen.

En nu telt die wel, ????????????????!?? Dries Mertens breekt de score open en zet Galatasaray op een 1-0 voorsprong! ??#ZiggoSport #SüperLig #GSALY pic.twitter.com/abqxixVTpX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 23, 2022

Galatasaray kwam in de elfde minuut op voorsprong. Mauro Icardi ontving de bal aan de linkerkant van het zestienmetergebied en had aan een snelle blik genoeg om Dries Mertens met een fraaie steekpass weg te steken. De Belg faalde oog-in-oog met doelman Rúnar Alex Rúnarsson niet: 1-0. De 2-0 viel na uiterst slecht uitverdedigen bij Alanyaspor. Rúnarsson speelde de bal naar Efkan Bekiroglu, waarna de middenvelder, die direct onder druk gezet werd, een slechte pass in huis had. Oliveira anticipeerde en kopte de bal naar Icardi, die met links eenvoudig kon binnentikken.

??????! Een wel heel mooi cadeautje! ?? Mauro Icardi met zijn eerste voor Galatasaray ??#ZiggoSport #SüperLig #GSALY pic.twitter.com/FZ86gH7mDF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 23, 2022

Toch kreeg de thuisploeg even later een tegenvaller te verwerken. Rechtsback Boey controleerde de bal niet goed en zag Daniel Candeias er met de bal vandoor gaan. Boey hield even vast en dat was voor scheidsrechter Ali Palabiyik genoeg om de rode kaart aan de Fransman te tonen. Palabiyik kreeg bij het affluiten van de eerste helft overigens de hoon van spelers en supporters van Galatasaray over zich heen, omdat hij affloot toen de thuisploeg aan een counter wilde beginnen.

Na rust moest Alanyasor in de aanval en probeerde Oguz Aydin het met een schot, dat via Léo Dubois op de lat terechtkwam. Arnaud Lusamba had vervolgens eveneens voor de aansluitingstreffer kunnen zorgen, maar tot opluchting van doelman Fernando Muslera ging zijn schot net over. Aan de andere kant probeerde Icardi het met een poging van de middenlijn, nadat hij zag dat Rúnarsson ver voor zijn doel stond. De IJslander was echter net op tijd terug op zijn post. Jure Balkovec schoot aan de andere kant van de rand van het zestienmetergebied en dwong Muslera tot een redding. Balkovec was even later wel succesvol. De Sloveen schoot een vrije trap in de verre hoek binnen: 2-1.

Even later was wederom Balkovec dicht bij een doelpunt. Dit keer had Muslera wel een antwoord op de poging van de invaller. Onder meer Candeias was vervolgens dicht bij de gelijkmaker, maar de Portugees schoot over. Ook Fer was tot tweemaal toe bijna succesvol uit een hoekschop. Zijn pogingen konden worden tegengehouden door respectievelijk Muslera en Victor Nelsson. In blessuretijd was dan toch raak voor Alanyaspor. Zinédine Ferhat zette voor vanaf de rechterkant en daar stond Ahmed Hassan klaar om subtiel binnen te tikken: 2-2. Emin Bayram vond in de absolute slotfase Rúnarsson nog op zijn pad. Abdulkerim Bardakci kreeg voor een harde overtreding op de enkel van Efecan Karaca nog rood.