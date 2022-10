Van der Sar gaat in op mogelijke overstap naar United en is kritisch op Antony

Zondag, 23 oktober 2022 om 20:15 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:36

Edwin van der Sar heeft zich in een uitgebreid interview met The Times uitgelaten over zijn toekomst bij Ajax en de veelbesproken transfer van Antony naar Manchester United. De 22-jarige aanvaller verruilde de Amsterdammers afgelopen zomer voor the Red Devils, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Van der Sar erkent dat de timing van de transfer – die in de laatste dagen van de window pas rondkwam – Ajax in een lastige situatie bracht. “Het was een economische beslissing, maar wel een hele moeilijke.”

De 51-jarige algemeen directeur van de Amsterdammers werd daarnaast zelf ook veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar United, maar dat is er tot op heden nog niet van gekomen. “Het is nooit zo dichtbij geweest als is geschreven”, begint Van der Sar. “Ik heb een goede band met het bestuur van United en ik heb zes fantastische jaren gehad in Manchester, maar ik ben nog niet klaar hier.” De raad van commissarissen van Ajax heeft daarnaast de wens uitgesproken om het contract van de oud-keeper te verlengen tot medio 2025. De huidige verbintenis van de algemeen directeur loopt nog tot medio 2023.

Het lukte de rvc en Van der Sar echter niet om Erik ten Hag te behouden. De ex-trainer van Ajax verkaste afgelopen zomer wél naar United en staat na elf wedstrijden in de Premier League op de zesde plaats. Van der Sar had graag gezien dat Ten Hag in Amsterdam bleef, maar dat was niet haalbaar. “Erik is iemand die weet wat hij wil. Dit was de grote uitdaging die hij graag wilde aangaan. Hij is meedogenloos en wil zo veel mogelijk bereiken in zijn loopbaan”, gaat Van der Sar verder. De oud-doelman, die ruim driehonderd wedstrijden voor Ajax speelde, zag naast Ten Hag ook Antony naar zijn oude werkgever vertrekken.

De Braziliaan forceerde de transfer naar Engeland door niet meer te komen trainen en dat keurt Van der Sar logischerwijs af. “We verkochten hem om economische redenen, maar het was een heel moeilijk besluit. We wisten dat er interesse was, maar het was moeilijk om nog een geschikte vervanger te vinden. Ik denk niet dat het goed was hoe Antony ermee om ging, maar het is belangrijk dat alle spelers die vertrekken bij Ajax succesvol zijn. Dat is goed voor onze club”, aldus de algemeen directeur van de Amsterdammers. United betaalde uiteindelijk 95 miljoen euro voor Antony, dat middels bonussen nog kan oplopen tot honderd miljoen euro. De vleugelaanvaller is met drie doelpunten in zijn eerste zes Premier League-wedstrijden prima begonnen in Engeland.