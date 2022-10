Atalanta verliest ongeslagen status tegen Lazio en ziet De Roon uitvallen

Zondag, 23 oktober 2022 om 19:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:07

Lazio blijft goed presteren in de Serie A. Het elftal van trainer Maurizio Sarri won zondag met 0-2 van naaste concurrent Atalanta en de Romeinen zijn hierdoor zes duels op rij ongeslagen. De opponent van Feyenoord in de groepsfase van de Europa League stijgt door de zege naar plaats drie, met slechts twee punten achterstand op koploper Napoli, dat zondagavond in actie komt tegen AS Roma. Atalanta is de ongeslagen status kwijt na elf competitiewedstrijden, zakt een plekje en neemt voorlopig de vierde plaats in.

De bezoekers uit Rome traden aan zonder clubtopscorer Ciro Immobile (zes doelpunten), die een hamstringblessure heeft en wellicht ontbreekt tegen Feyenoord op 3 november. Sarri koos voor Felipe Anderson en die keuze pakte gezien zijn doelpunt na rust goed uit. Het was collega-aanvaller Mattia Zaccagni die de score opende na tien minuten spelen in Bergamo. De linksbuiten was slim naar binnen getrokken en scoorde van dichtbij op aangeven van Pedro: 0-1. Atalanta, met basisplaatsen voor Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer op het middenveld, was in de eerste helft niet bij machte om het Lazio echt lastig te maken. Halverwege werden Ruslan Malinovskyi en Berat Djimsiti ingebracht en bleven Mario Pasalic en Caleb Okoli.

Lazio al vroeg aan de leiding in Bergamo ?? Mattia Zaccagni is het eindstation van een prima aanval ??#ZiggoSport #SerieA #AtalantaLazio pic.twitter.com/S2M4h9Zxe5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 23, 2022

De wissels gaven Atalanta echter niet de zo gewenste boost. Het was juist Lazio dat zeven minuten na de hervatting de voorsprong verdubbelde. De mee opgekomen linksback Adam Marusic ontweek de buitenspelval van Atalanta, om de bal vervolgens voor te geven aan Anderson. De vervanger van Immobile speelde zichzelf knap vrij op de rand van de zestien, om daarna doelman Marco Sportiello te verschalken met een droge knal in de linkerbenedenhoek: 0-2. Typerend voor de onmacht van Atalanta was de schwalbe van Luis Muriel na bijna een uur spelen. De scheidsrechter zag de aanvaller heel makkelijk naar de grond gaan in de zestien en trok gelijk een gele kaart. Een minuut later zag Koopmeiners een kopbal over het doel van Lazio vliegen.

Gian Piero Gasperini voerde in de zeventigste minuut nog maar eens een wissel door, met Duván Zapata die voorin de plaats van Ademola Lookman innam. Luttele minuten later viel De Roon geblesseerd uit, waardoor Éderson binnen de lijnen verscheen. In de slotfase kwam Lazio echter zelden nog in de problemen, ook niet toen Hateboer het probeerde met een kopbal. De thuisploeg eindigde het thuisduel zelfs met tien spelers na de tweede gele kaart voor Muriel. De aanvaller uit Colombia moest vertrekken na een harde tackle. Na 94 minuten spelen in Bergamo kon Lazio de zevende overwinning van het seizoen bijschrijven, terwijl Atalanta de ongeslagen status na elf duels kwijt is.

Aii.. Atalanta in het zwaarst denkbare weer! ?? Felipe Anderson zet Lazio op 2-0 nadat 'ie zichzelf geweldig vrijspeelt ????#ZiggoSport #SerieA #AtalantaLazio pic.twitter.com/Bes3Gj8zFK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 23, 2022

????????.. Luis Muriel ?? De Colombiaan heeft een schwalbe in huis, maar de uitvoering is behoorlijk beroerd te noemen ????#ZiggoSport #SerieA #AtalantaLazio pic.twitter.com/zk2EpeUVd7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 23, 2022