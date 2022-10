Xavi tovert nieuw experiment uit hoge hoed en schuift met Frenkie de Jong

Zondag, 23 oktober 2022 om 19:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:07

Xavi heeft bekendgemaakt welke elf namen zondagavond starten tegen Ahtletic Club. De oefenmeester van Barcelona behoudt het vertrouwen in Frenkie de Jong, maar brengt ook zijn concurrent Sergio Busquets terug in het elftal. In totaal staan er vier middenvelders op het wedstrijdformulier van Barça en slechts twee aanvallers. Het duel in LaLiga begint om 21.00 uur in het Spotify Camp Nou.

De Jong maakte woensdag indruk tegen Villarreal (3-0 winst) en mag daarom blijven staan. Nu Busquets erbij komt, lijkt voor de Oranje-international een rol als meest controlerende middenvelder uitgesloten. Het is afwachten wat Xavi precies van plan is: een 4-4-2-systeem, of toch het klassieke 4-3-3 met mogelijk Gavi als verkapte vleugelspits. Pedri staat in elk geval op het middenveld van de Catalanen, terwijl Ousmane Dembélé en Robert Lewandowski de enige pure aanvallers zijn.

Doelman Marc-André ter Stegen vindt wederom een gewijzigde viermansdefensie voor zich. Sergi Roberto en Jules Koundé blijven daarin staan, terwijl Eric García er als centrumverdediger bij komt. Op linksback wordt Jordi Alba vervangen door Alejandro Baldé. Xavi houdt mogelijk rekening met de wedstrijd hierna, midweeks in de Champions League tegen Bayern München. Zo zitten onder meer Raphinha en Ansu Fati op de bank. Memphis Depay is nog altijd niet fit.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Koundé, García, Baldé; De Jong, Busquets, Pedri; Gavi, Lewandowski, Dembélé.

Opstelling Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Ander Herrera, Zarraga, Vesga; Nico Williams, Iñaki Williams, Berenguer.