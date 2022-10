Frankrijk tussen hoop en vrees na uitslag van medische tests Varane

Zondag, 23 oktober 2022 om 20:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:35

Raphaël Varane is volgende maand mogelijk toch van de partij op het WK in Qatar. De centrumverdediger van Manchester United viel in het duel met Chelsea (1-1) uit met een hamstringblessure en kon zijn tranen niet bedwingen. ESPN meldt nu dat Varane er mogelijk toch bij kan zijn, nadat uit medisch onderzoek blijkt dat hij drie à vier weken is uitgeschakeld.

Het WK begint voor Frankrijk op 22 november, wanneer de ploeg van bondscoach Didier Deschamps het opneemt tegen Australië. Als de prognose van de blessure van Varane blijkt te kloppen, zou dat betekenen dat hij nog net op tijd aan zou kunnen sluiten bij les Bleus. De viervoudig winnaar van de Champions League liep zijn blessure zaterdag op na een sprintduel met Chelsea-spits Pierre-Emerick Aubameyang. Uit onderzoek blijkt dat Varane schade heeft opgelopen aan een van de spieren in zijn hamstring. De mandekker haalde na het incident het shirt voor zijn ogen om zijn tranen te verbergen. United-trainer Erik ten Hag stuurde daarop Victor Lindelöf het veld in als zijn vervanger.

?? Heartbreaking! Raphaël Varane ontroostbaar nadat de Fransman uitviel met een blessure. Mogelijk komt het WK in gevaar voor de verdediger. #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/xsI3zgakBj — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 22, 2022

Of Varane op het WK actief zal zijn moet dus nog blijken, maar zeker is dat Ten Hag zijn ervaren verdediger tot na het WK moet missen. The Mancunians spelen tot het toernooi in Qatar begint nog zes wedstrijden, waarvan drie in de Premier League. Het laatste duel van die reeks, uit tegen Fulham op 13 november, lijkt hoe dan ook te vroeg te komen. Lindelöf, die tegen Chelsea dus al inviel, lijkt de aangewezen man te zijn om Varane de komende tijd te vervangen. Een andere optie centraal achterin, Harry Maguire, is op de weg terug van een spierblessure en heeft zijn eerste training alweer achter de rug.

Bij de nationale ploeg zal Deschamps de komende weken tussen hoop en vrees leven. Varane is namelijk een belangrijke kracht voor de tweevoudig wereldkampioen. Mogelijk haalt de keuzeheer Varane wel bij de selectie, wetende dat de wedstrijd tegen Australië nog net te vroeg komt. Tijdens het WK van 2018 in Rusland was Varane namelijk een vaste kracht in het elftal dat zich uiteindelijk tot wereldkampioen mocht kronen. Inmiddels heeft de 29-jarige verdediger 87 interlands achter zijn naam staan. Frankrijk treedt in Qatar in elk geval aan zonder de geblesseerde Chelsea-middenvelder N'Golo Kanté en AC Milan-doelman Mike Maignan.