Botman maakt uitstekende beurt tegen Kane en solliciteert naar WK-selectie

Zondag, 23 oktober 2022 om 19:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:36

Newcastle United heeft zondag de uitstekende reeks een vervolg gegeven. De ploeg van Eddie Howe was al zes duels op rij ongeslagen in competitieverband en voegde daar tegen Tottenham Hotspur een zevende aan toe met een 1-2 overwinning. Sven Botman, die door Louis van Gaal werd opgenomen in de voorlopige WK-selectie van Oranje, begon in de basis bij the Magpies. De stopper speelde een uitstekende partij in het Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham maakte afgelopen woensdag al geen beste beurt tegen Manchester United (2-0 verlies), terwijl Newcastle vier dagen eerder een 0-0 gelijkspel uit het vuur sleepte op Old Trafford. Aanvankelijk leek dat krachtsverschil niet op te gaan in Londen. De op vijf plekken gewijzigde ploeg van Antonio Conte ging namelijk direct op zoek naar de openingstreffer, maar de tandem van Harry Kane-Heung-min Son kreeg de bal maar niet langs Nick Pope. Het was echter aan Tottenhams eigen doelman toe te schrijven dat Newcastle op voorsprong kwam.

????????, of had het doelpunt afgekeurd moeten worden??? De VAR besluit niet in te grijpen en dus komt Newcastle op voorsprong!#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #TOTNEW pic.twitter.com/KdjaVfM3jl — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 23, 2022

Hugo Lloris botste bij een diepe bal van Fabian Schär vol op Callum Wilson, waarop de Franse goalie naar de grond ging. Wilson kon daardoor voor open doel inschieten: 0-1. Lloris schreeuwde nog even om een VAR-check, maar 'de digitale official' oordeelde dat het Lloris' eigen fout was. Ook de linie voor de Franse sluitpost toonde zich niet bijster betrouwbaar. Bij (weliswaar een slechte) uittrap van Lloris liet Ryan Sessegnon zich aftroeven in de lucht, waarop Miguel Almirón kon oppikken. Clement Lenglet stond erbij en keek ernaar hoe de Paraguayaan hem voorbijsnelde en zijn zesde van het seizoen onder Lloris doorschoof.

De verhoudingen op het veld leken daarna compleet omgedraaid. Het was Newcastle dat na rust in de stromende regen op jacht ging naar de derde. Daar leek het een goede kans op te krijgen, nadat Emerson Royal de bal op zijn uitgestoken arm kreeg bij een diepe bal van Sean Longstaff. De VAR wuifde de gebaren van de bezoekers echter weg, net zoals hij dat twee minuten later aan de overkant deed. Kane leek namelijk buitenspel te staan toen hij een voorzet van Son binnenkopte, maar de 1-2 bleef op het scorebord staan. Het was Tottenham dat daarna op jacht ging naar een punt, maar ook met Ivan Perisic en Lucas Moura binnen de lijnen bleven Conte en zijn team met lege handen achter. Daardoor zien the Spurs die derde waren en blijven in de Premier League, nieuwe nummer vier Newcastle tot op twee punten naderen.

Tottenham doet wat terug ?? Opnieuw is het Kane die scoort. De VAR keek er nog lang naar vanwege vermeend buitenspel, maar het doelpunt blijft staan.#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #TOTNEW pic.twitter.com/8GziO87Wn4 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 23, 2022