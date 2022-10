Perez en Kwakman trekken dezelfde conclusie na ineenstorting PSV

Zondag, 23 oktober 2022 om 19:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:22

Kenneth Perez denkt dat het bij PSV ontbreekt aan leiderschap op moeilijke momenten. De analist verwijst in dat kader naar de laatste zeven minuten van de eerste helft tegen FC Groningen (4-2 nederlaag), toen de Eindhovenaren maar liefst drie doelpunten incasseerden. Ook Kees Kwakman ziet bij PSV geen spelers die de ploeg bij de hand nemen in lastige fases.

"Ze waren helemaal de kluts kwijt", schetst Perez de ineenstorting van PSV in de studio van ESPN. "En dan is het wel labiel, en dan is er niet iemand die dan denkt van: oké, wij zijn 37 minuten heer en meester. Het is 1-0, maar toch hetzelfde blijven doen. Dan wordt het toch iets te gehaast." Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt vervolgens wie bij PSV de kar zou moeten trekken na een achterstand. Perez kan echter niet direct iemand aanwijzen in de selectie van trainer Ruud van Nistelrooij. "Er is niet iemand die het doet", verzucht de analist.

Wat gebeurt er allemaal in Groningen?! ?? 39' R. Pepi 1-0 43' R. Balker 2-0 45+1' C. Ngonge 3-0 45+3' I. Sangaré 3-1#gropsv pic.twitter.com/8s0hsaKBF2 — ESPN NL (@ESPNnl) October 23, 2022

Kwakman schuift de ingevallen De Jong naar voren. "Maar die is er niet", verwijst hij gelijk naar de invalbeurt van de aanvaller bij de 3-1 achterstand van PSV in Groningen. Van Gangelen hoopt toch namen te horen van de analisten, maar echte leiderstypes worden niet benoemd. "André Ramalho ook niet, die is met zichzelf bezig", oordeelt Kwakman. Perez heeft nog wel positieve woorden voor de PSV-verdediger. "Hij doet het goed sinds hij terug is in de basis. Hij heeft Jordan Teze eruit gespeeld op die positie (centraal in de verdediging, red.). Maar het is natuurlijk een onrustige speler." Vervolgens komt een andere linie van PSV aan bod.

"Ze hebben centraal op het middenveld niet iemand die zegt: oké jongens, hetzelfde blijven doen. Dat zag je meer vandaag, ook bij AZ", doelt Perez op de 2-1 nederlaag van de Alkmaarders op bezoek bij Excelsior. "Die spelen veel te gehaast bij de achterstand, waardoor alles openligt." Kwakman verlegt de aandacht vervolgens weer naar PSV, met speciale aandacht voor Ibrahim Sangaré. "Volgens mij spreekt hij geen Engels, dus dan wordt het wel moeilijk. Hij is een cruciale speler bij PSV en misschien kunnen ze hem daarmee helpen. Dat hij wat termen kan gebruiken, dat hij dit soort dingetjes kan benoemen. Maar hij heeft dat niet in zich." Perez is het eens met Kwakman en denkt dat Sangaré 'te laconiek' is voor een dergelijke leidersrol bij PSV.