FC Utrecht ziet spitsenduo scoren en nadert Sparta Rotterdam op de ranglijst

Zondag, 23 oktober 2022 om 18:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:46

FC Utrecht heeft zondag een belangrijke slag geslagen tegen directe concurrent Sparta Rotterdam. De Domstedelingen wonnen in eigen huis met 3-1 dankzij doelpunten van Daishawn Redan, Anastasios Douvikas en Sean Klaiber. Joshua Kitolano deed namens de Rotterdammers nog iets terug. Door de overwinning stijgt Utrecht naar de zevende plek in de Eredivisie en staat het nu nog slechts twee punten achter op Sparta, dat zesde staat.

Utrecht begon ten opzichte van de 6-1 nederlaag bij PSV met Bas Dost op de bank. Trainer Henk Fraser opteerde voor een tweespitsensysteem en koos daarin voor Redan en Douvikas. Can Bozdogan en Moussa Sylla werden eveneens geslachtofferd. Luuk Brouwers kwam er daardoor bij op het middenveld. Centraal achterin werd gekozen voor Mike van der Hoorn, waardoor Mark van der Maarel doorschoof naar de linksbackpositie. Djevencio van der Kust moest daardoor genoegen nemen met zijn rol als reserve. Bij Sparta werden ten opzichte van het met 2-0 gewonnen duel met NEC Jonathan de Guzmán en Koki Saito vervangen. Voor dat duo speelde respectievelijk Jeremy van Mullem en Vito van Crooij.

Utrecht kwam in de zesde minuut op voorsprong. Van der Maarel gaf aan de linkerkant mee aan Taylor Booth, wiens fraaie voorzet bij de tweede paal werd binnengeknikt door Redan: 1-0. Vleugels gaf het de ploeg van Fraser echter niet. De thuisploeg speelde met name op het middenveld slordig, waardoor kansen schaars bleven. Ook Sparta toonde niet de vorm van de afgelopen weken, al had het wel gelijk kunnen maken via Tobias Lauritsen. De voorzet van Mijnans bij de tweede paal was een fraaie, maar Van der Maarel kon Lauritsen net genoeg hinderen om een doelpunt te voorkomen. In blessuretijd van de eerste helft schoot Mijnans fraai binnen, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege hands van Lauritsen in aanloop naar dat doelpunt.

Vlak na rust probeerde Douvikas met een gedekt schot Sparta-doelman Nick Olij te verrassen, maar slaagde daar niet in. Amper een minuut later was het wel raak voor de Griek. Een hoekschop van Booth bereikte het hoofd van de ongedekte spits, die via de handen van Olij binnenknikte: 2-0. Kitolano won aan de andere kant de strijd om de bal rond de zestien van Utrecht en schoot vervolgens richting de verre hoek. De poging van de Noor belandde echter net naast het doel. Sparta bleef het proberen, maar het ontbrak de Kasteelheren aan scherpte in de aanval. Utrecht besliste het duel een kwartier voor tijd via Klaiber. De rechtsback haalde vanaf een meter of 25 uit en zag Olij er daarbij niet sterk uitzien: 3-0. Uit een voorzet van Micha Pinto wist Kitolano er met een fraaie kopbal nog wel 3-1 van te maken, maar daar zou het bij blijven.