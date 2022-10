Letsch zorgt voor daverende stunt en zet Union en Becker terug op aarde

Zondag, 23 oktober 2022 om 17:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:46

Thomas Letsch heeft zijn derde zege als trainer van VfL Bochum te pakken. De hekkensluiter van de Bundesliga trof zondagmiddag koploper Union Berlin, dat op een daverende verrassing werd getrakteerd. In het Bochumse Ruhrstadion werd het namelijk 2-1. Daarmee komt er een einde aan een zegereeks van vijf wedstrijden voor Union, dat nog wel lijstaanvoerder blijft.

In de eerste vier duels sinds zijn komst van Vitesse waren de resultaten wisselend voor Letsch. De Duitse oefenmeester opende met een 4-0 oorwassing bij RB Leipzig, maar boekte daarna een uitstekende 3-1 thuiszege op Eintracht Frankfurt. Een 4-1 nederlaag bij VfB Stuttgart en een 0-1 overwinning bij Elversberg maakte het viertal wedstrijden compleet. In de Bundesliga stond het puntenaantal echter nog slechts op vier, daar de krachtmeting met Elversberg een bekerduel betrof.

Wat een ???????????



De ploeg van Thomas Letsch heeft met VfL Bochum voor een verrassing gezorgd door te winnen van koploper Union Berlin. In de slotfase deed Union nog wat terug, maar dat was niet genoeg; 2-1.#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/FJUJm982Hf — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 23, 2022

Een dood spelmoment hielp Letsch en Bochum zondag op weg. Philipp Förster zond een hoekschop richting het hoofd van de andere Philipp (Hoffmann), die de bal met zijn hoofd in verre de hoek stuurde: 1-0. Twintig minuten voor tijd bracht Gerrit Holtmann zijn ploeg op rozen. De Filipijns international was het eindstation van een vlijmscherpe counter na Berlijns balverlies, wat de 2-0 betekende.

Even dacht Union – waar clubtopscorer Sheraldo Becker zoals gewoonlijk in de basis stond – de spanning terug te brengen. Diogo Leite versierde een strafschop in het vijandige zestienmetergebied, maar Milon Pantovic verzuimde het buitenkansje te benutten. Dat de Serviër in extremis alsnog de 2-1 tegen de touwen schoot, kwam te laat voor Union. Bochum stijgt door de zege in ieder geval voor even naar plek zeventien, al gaat hekkensluiter Schalke 04 later nog op bezoek bij Hertha BSC.