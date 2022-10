Griezmann draait corner er in een keer in en is de held van Atlético Madrid

Zondag, 23 oktober 2022

Atlético Madrid heeft de derde plaats in LaLiga in handen gekregen. Trainer Diego Simeone zag zijn elftal zondag met 1-2 winnen op bezoek bij Real Betis. Antoine Griezmann was in de tweede helft met twee doelpunten de grote held aan de kant van Atlético. Een goede generale voor de Madrilenen voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Bayer Leverkusen van woensdag.

Jan Oblak raakte vorige week geblesseerd tegen Athletic Club, maar de doelman kon zondag gewoon starten in Sevilla. Er was ook een basisplaats voor Axel Witsel, terwijl Griezmann voorin werd geassisteerd door Álvaro Morata. Betis had ruim zestig procent balbezit in de beginfase, maar grote kansen leverde dat niet op. Atlético speelde compact en loerde op de counter in het sfeervolle Benito Villamarín. De thuisclub kreeg desondanks een behoorlijke kans na ruim een halfuur spelen. De mogelijkheid was echter niet besteed aan Luiz Henrique, die in kansrijke positie over het doel van Oblak schoot. De Atlético-keeper redde voor rust bekwaam op een inzet van Borja Iglesias en een vrije trap van Andrés Guardado. In blessuretijd leverde Rui Silva de bal nog knullig in toen hij uitkwam, maar de daaropvolgende knal vanaf rechts van Griezmann vloog niet het doel van Betis in.

Betis begon ook sterk aan de tweede helft en leek in minuut 48 op voorsprong te komen. Henrique schoot de bal in de bovenhoek, maar na een check van de VAR bleek Iglesias nipt buitenspel te staan tijdens de aanval van de thuisploeg. Er kon dus een streep door de openingstreffer. Het was juist Atlético dat vijf minuten later de ban brak. Een indraaiende hoekschop vanaf rechts ging langs de verdediging van Betis en Silva in een keer het doel in: 0-1. Kort daarna nam Morata revanche op Guido Rodríguez, die de aanvaller onderuithaalde met een harde tackle. Het kwam de spits op een gele kaart te staan. Simeone wilde geen risico's nemen en haalde Morata na een uur spelen naar de kant, met Matheus Cunha als diens vervanger.

Met nog twintig minuten op de klok tilde Griezmann de stand naar 0-2 in Sevilla. Na een snelle aanval van Atlético was het de Franse aanvaller die Silva van dichtbij verschalkte met een schot tussen de benen door. Het was het vijfde doelpunt van Griezmann dit seizoen en zijn achtste totaal in twintig optredens tegen Betis. Een kwartier voor het einde voerde Simeone nog een wissel door: middenvelder Ángel Correa werd afgelost door aanvaller João Félix. Betis maakte de slotfase uiteindelijk toch nog spannend. Nabil Fekir liet Oblak kansloos met een vrije trap vanaf de rand van de zestien: 1-2. Betis zette in de slotminuten alles op alles om de gelijkmaker te produceren en in blessuretijd kopte Álex Moreno de bal nog op de lat. Simeone was ondertussen driftig aan het coachen langs de zijlijn. Atlético hield stand in de toegevoegde tijd en neemt drie belangrijke punten mee terug naar Madrid.

