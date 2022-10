Luuk de Jong gaat door het stof na off-day PSV: ‘Dat kan niet gebeuren’

Zondag, 23 oktober 2022 om 17:34 • Tom Rofekamp

Luuk de Jong zag zondag met lede ogen aan hoe PSV de wedstrijd tegen FC Groningen (4-2 verlies) vlak voor rust volledig weggaf. In een tijdsbestek van slechts zes minuten kregen de Eindhovenaren drie doelpunten tegen, waar ze zich uiteindelijk niet meer van wisten te herstellen. De aanvoerder, die tien minuten na de thee inviel, vindt het een topclub onwaardig.

"Een hele rare wedstrijd", zo kenschetst De Jong het duel voor de camera's van ESPN. De van een blessure teruggekeerde spits zag dat er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht leek in Groningen. "De eerste helft is er niets aan de hand, tot we die tegengoal krijgen. Daarna ben je het helemaal kwijt en kom je 3-0 achter. Je maakt uiteindelijk 3-2, daarna krijg je een hoop kansen, maar wil hij er niet in. Die dagen heb je gewoon."

Het defensieve geschutter wil De Jong daarmee allesbehalve goedpraten. "Dat we die tweede en derde zo snel om de oren krijgen, dat kan niet gebeuren. Dan weet je dat zo'n wedstrijd bijna wel verloren is. Zij krijgen bij die 1-0 ineens hoop. Dan vliegen ze erin bij die corner en zit alles even helemaal mee bij hen. Dat is iets wat je de tegenstander eigenlijk niet moet geven, dat beetje hoop. Dan moet je soms eens iemand onderuit halen of de bal een keer wegschieten, maar blijf je erin hangen wordt het een hele moeilijke dag", aldus de spits.

De Jong was zelf nog meermaals dicht bij de gelijkmaker, maar zag de lat en Nerayso Kasanwirdjo beide keren redding brengen. Ruud van Nistelrooij noemde zijn ploeg dan ook 'ongelukkig' in de afronding, maar vond wel dat de bal tussen de palen had gemoeten. "Als je ziet hoe veel we creëeren en hoe we dat doen, doe je gewoon heel veel goed. Dat is des te pijnlijker, dat je drie goals tegen krijgt", luidde het oordeel van de PSV-trainer.