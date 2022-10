Arsenal lijdt op bezoek bij Southampton duur puntverlies in Premier League

Arsenal heeft zondagmiddag in de Premier League duur puntverlies geleden. De formatie van Mikel Arteta kwam op bezoek bij Southampton niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Door de remise ziet Arsenal Manchester City nu tot op twee punten naderen. Southampton staat vijftiende.

Arsenal, dat ten opzichte van de 0-1 overwinning bij Leeds United ongewijzigd begon, kwam in de elfde minuut op voorpsrong. Ben White had een goede voorzet in huis, die door Granit Xhaka via een hard schot kon worden afgerond. Gabriel Jesus liet zich een kwartier later ook zien. De spits van the Gunners had een individuele actie in huis, baande zich een weg langs de verdediging en zag zijn poging maar net langs de linkerpaal belanden. Gabriel Martinelli en Bukayo Saka probeerden het met schoten, die geblokkeerd werden. Jesus dacht er op slag van rust vervolgens wel 0-2 van te maken, maar zijn schot richting de bovenhoek werd fraai gepakt door doelman Gavin Bazunu.

Het begin van tweede helft was kansarm, maar toch wist de thuisploeg de gelijkmaker te produceren. Mohamed Elyounoussi gaf de bal goed voor op Stuart Armstrong, die in het strafschopgebied stond en rustig in het midden van het doel kon afwerken: 1-1. Romain Perraud zette the Saints een paar minuten later bijna op voorsprong. Zijn schot van net buiten het zestienmetergebied ging echter net naast. Martin Ødegaard dacht aan de andere kant Arsenal op voorsprong te zetten, maar zijn treffer ging vanwege buitenspel niet door. Ondanks vijf minuten aan blessuretijd kon Arsenal puntverlies niet meer voorkomen.

Leeds United - Fulham 2-3

De start van Leeds, met basisplaatsen voor Pascal Struijk en Luis Sinisterra, op het eigen Elland Road was nog veelbelovend. Bernd Leno redde na twintig minuten spelen nog een schot van Jack Harrison, maar in de rebound tikte de alerte Rodrigo de 1-0 binnen. De euforie bij de spelers en thuisfans was zes minuten later alweer verdwenen. Aleksandar Mitrovic kopte raak uit een hoekschop voor Fulham: 1-1. In het laatste kwartier vielen de overige doelpunten. Sinisterra was toen al vervangen voor Crysencio Summerville. Bobby Decordova-Reid tekende voor de 1-2 in de 74ste minuut en tien minuten later kwam Fulham zelfs op 1-3 dankzij de trefzekere Willian, die de bal van dichtbij binnengleed.

???? In de blessuretijd scoort ?????????????????????? nog, maar het is niet genoeg voor Leeds United die met 2-3 verliest van Fulham.#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #LEEFUL pic.twitter.com/u3S3Su66Q8 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 23, 2022

Het leek nog even spannend te worden toen Summerville de uitkomende Leno verschalkte met een schot dat in de linkerbenedenhoek verdween: 2-3. Het goede voorbereidende werk was van Patrick Bamford. Het was het eerste doelpunt van de rechtsbenige vleugelaanvaller in de Premier League. De mijlpaal was echter niet voldoende om de nederlaag tegen the Cottagers af te wenden. De ontevreden fans van Leeds zongen zelfs om het ontslag van manager Jesse Marsch, die met zijn ploeg de achttiende plaats inneemt. De laagvlieger gaat volgende week zaterdag op bezoek bij Liverpool.

Aston Villa - Brentford 4-0

Een ware voetbalshow van Aston Villa, kort na het ontslag van Steven Gerrard als manager. De kwakkelende club uit Birmingham vloog uit de startblokken op Villa Park en stond na een kwartier spelen al met 3-0 voor. Leon Bailey en Danny Ings (tweemaal) brachten de Villa-fans in extase in de openingsfase. Laatstgenoemde tekende vanaf de strafschopstip voor de derde treffer van the Villans. Brentford was geknakt en een comeback van de Londense club zat er nooit in. Ollie Watkins bepaalde de eindstand voor het opgeleefde Villa na een uur spelen op 4-0. De thuisclub stijgt dankzij de ruime overwinning naar de veertiende plaats in de Premier League.