NEC is dankzij laat doelpunt Philippe Sandler dit keer wel blij met gelijkspel

Zondag, 23 oktober 2022 om 16:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:43

NEC heeft in blessuretijd een punt overgehouden aan het duel met Go Ahead Eagles. In De Goffert werd het in een leuk duel uiteindelijk 3-3. Oussama Tannane zorgde voor de openingstreffer, waarna Isac Lidberg en Bobby Adekanye voor de 1-2 ruststand zorgden. Na rust scoorden Oliver Edvardsen en Magnus Mattsson. Daar leek het bij te blijven, maar Philippe Sandler kopte in extremis de gelijkmaker nog binnen.

NEC-trainer Rogier Meijer voerde ten opzichte van het met 2-0 verloren duel bij Sparta Rotterdam drie wijzigingen door. Zo werd Dirk Proper centraal op het middenveld geslachtofferd voor Terry Lartey Sanniez en kreeg Mikkel Duelund de voorkeur boven Elayis Tavsan. Ook Landry Dimata moest het doen met een reserverol. Zijn plek werd ingenomen door Pedro Marques. Go Ahead Eagles-trainer René Hake liet José Fontán op de plek van Bas Kuijpers spelen, terwijl Evert Linthorst op de plek van Enric Llansana stond geposteerd.

?? Oussama Tannane met een heerlijke solo! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) October 23, 2022

NEC vloog uit de startblokken kwam via Tannane al in de derde minuut op voorsprong. De technicus stoomde op vanaf het middenveld, haalde de bal onder zijn voet door om José Fontán af te schudden en rondde vervolgens af in de verre hoek: 1-0. Toch kwam de gelijkmaker al snel. Een voorzet van Deijl bereikte de ongedekte Lidberg, die vrij kon binnenkoppen: 1-1. Vijf minuten voor rust was het Adekanye die voor de voorsprong van de Deventenaren zorgde. Lidberg gaf aan de rechterkant van het veld mee aan de mee opgekomen Mats Deijl, die op zijn beurt de bal voor het doel bracht. Daar ontdeed Adekanye zich eenvoudig van Terry Lartey Sanniez, die de bal alleen nog maar hoefde binnen te tikken achter de kansloze Jasper Cillessen: 1-2.

Drie minuten na rust werd het alweer 1-3. Adekanye werd in alle vrijheid aangespeeld en zag hoe Edvardsen vrij stond. Voor de Noor was het een kwestie van afmaken. In eerste instantie werd er gedacht aan buitenspel van Adekanye, maar de VAR kon bevestigen dat daar geen sprake van was. Aan de andere kant probeerde invaller Tavsan het met een schot, dat net naast de linkerpaal vloog. Een kwartier voor tijd kwam de aansluitingstreffer voor NEC er dan toch. Een voorzet kwam terecht bij Tavsan, die van dichtbij niet wist af te ronden. Gelukkig voor de ploeg van Meijer was Mattsson daar om de rebound binnen te tikken: 2-3. NEC zocht in de slotfase naar de gelijkmaker, dat er via Tavsan bijna kwam uit een schot dat net over ging. In minuut 95 kwam de treffer en dan toch. Op aangeven van Tannane was het Sandler die beheerst binnenkopte: 3-3.