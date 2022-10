Krankzinnige zeven minuten laten PSV met lege handen afdruipen in Euroborg

Zondag, 23 oktober 2022 om 16:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:57

FC Groningen heeft zondag een waar spektakelstuk tegen PSV naar zich toe weten te trekken. De nummer zestien van de Eredivisie had voorafgaand aan het duel nog slechts twee zeges op zijn naam staan, maar was tegen de Eindhovenaren geen schim van zichzelf. In de laatste zeven minuten voor rust werden vier van de zes doelpunten gemaakt, in een duel dat in 4-2 eindigde. PSV verzuimt daarmee het gat met koploper Ajax tot één punt te dichten.

Van Nistelrooij koos ervoor om twee wijzigingen door te voeren ten opzichte van de Europa League-wedstrijd tegen Arsenal (1-0 verlies). Érick Gutiérrez en Philipp Mwene verdwenen uit het elftal, omdat ze wat klachten aan het duel hadden overgehouden. Anwar El Ghazi en Jordan Teze verschenen daarom aan de aftrap. Dat betekende dat Xavi Simons een linie naar achteren schoof. Aan Groningse zijde was het meest noemenswaardige feit het competitiedebuut van Jan de Boer. De derde doelman van de noorderlingen mocht net als in het bekerduel met FC Dordrecht (0-3 winst) aantreden vanwege blessures bij Michael Verrips en Peter Leeuwenburgh.

Wat gebeurt er allemaal in Groningen?! ?? 39' R. Pepi 1-0 43' R. Balker 2-0 45+1' C. Ngonge 3-0 45+3' I. Sangaré 3-1#gropsv pic.twitter.com/8s0hsaKBF2 — ESPN NL (@ESPNnl) October 23, 2022

De Eredivisie-debutant zag hoe PSV vanaf het eerste fluitsignaal de regie pakte. Guus Til, die wederom in de punt van de aanval begon, kreeg in het eerste halfuur meerdere mogelijkheden op de 0-1, maar miste scherpte of vond De Boer op zijn weg. Dat werd vijf minuten rust keihard afgestraft door Ricardo Pepi. Armando Obispo verloor de bal, waardoor Cyril Ngonge kon oppikken. Walter Benítez kon zijn inzet eerste instantie nog keren, maar de rebound was een prooi voor Pepi: 1-0.

Daarmee was het startschot gegeven voor een krankzinnige zes minuten. Vier minuten na de openingstreffer verdubbelde Remco Balker de voorsprong van zijn ploeg: de centrumverdediger kwam het hoogst bij een corner van Laros Duarte en kopte de 2-0 tegen de touwen. Nadat Ngonge in blessuretijd zelfs de 3-0 verzorgde, deed Ibrahim Sangaré nog iets terug. De Ivoriaan hield PSV met zijn kopbal nog enigszins in de wedstrijd.

Het bleek een hoogst noodzakelijke treffer. PSV kwam namelijk vlammend uit de kleedkamer, al was dat mede dankzij de ingevallen Noni Madueke. De vervanger van El Ghazi ontpopte zich direct tot plaaggeest van de Groningse verdediging en stond na 51 minuten bijna aan de 3-2 van Cody Gakpo. De kopbal van de Eredivisie-topscorer strandde echter op de lat. Met ook Luuk de Jong voor Joey Veerman zette PSV alleen maar meer aan. Dat resulteerde twintig minuten voor tijd in de 3-2 van Til, die binnenkopte uit een voorzet van Gakpo. De Jong trof daarna nog de lat en Neraysho Kasanwirdjo moest de bal nog een keer van de lijn halen, voordat de laatste treffer juist aan de overkant viel. Damil Dankerlui gaf de bal op maat aan invaller Joey Pelupessy, die de bal onberispelijk binnenschoot: 4-2. Groningen stijgt daardoor naar de veertiende plek.