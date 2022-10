Clasie erkent ‘gedonder in kleedkamer’: ‘Trainer nog nooit zo boos gezien’

Zondag, 23 oktober 2022 om 16:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:22

Jordy Clasie kon na afloop van het verloren duel bij Excelsior (2-1) van zondag zijn woede niet beheersen. De middenvelder van AZ deed na het duel bij ESPN zijn verhaal. "Het is een van de eerste keren dat ik de trainer echt, echt boos heb gezien. En volledig terecht ook.”

De Alkmaarders stonden na een slechte eerste helft bij rust met 2-0 achter in Rotterdam. “Als je zo schandalig speelt als in de eerste helft, dan verdien je het ook niet", foetert Clasie. "Hoe wij ons hier vandaag presenteren, zowel aan de bal als zonder bal, de wil om te winnen…”, somt hij de pijnpunten van zondagmiddag op. “Dat was er zeker de eerste helft niet en dan is het gewoon schandalig dat je zo in de eerste helft speelt.” Verder dan de aansluitingstreffer van Yukinari Sugawara kwam AZ niet.

Op de vraag waarom Clasie denkt dat de ‘wil om te winnen’ er niet was, is de middenvelder duidelijk. “Gewoon de slordigheid, de concentratie bij iedereen, bij de hele ploeg. Slordige ballen, makkelijke goals weggeven. Als je zo speelt dan verlies je ook hier.” Clasie erkent dat er ‘gedonder in de kleedkamer’ was bij de ploeg van trainer Pascal Jansen. “Zeg dat wel. Ik denk dat het een van de eerste keren is dat iedereen echt boos en gefrustreerd was. Volledig terecht ook."

Volgens de Haarlemmer moeten de spelers elkaar onderling wijzen op hun slechte spel. "Dat deden we in de rust ook. Dan probeer je het in de tweede helft om te draaien. Je scoort snel, dus dan krijg je weer een klein beetje hoop, maar het was gewoon AZ-onwaardig vandaag. Het is een van de eerste keren dat ik de trainer echt echt boos heb gezien. En volledig terecht ook.”