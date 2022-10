Scorende Janssen kan Van Bommel niet redden in direct duel om koppositie

Zondag, 23 oktober 2022 om 15:23 • Tom Rofekamp

KRC Genk heeft zondag de topper tegen Royal Antwerp naar zich toe getrokken. In een rechtstreeks duel om de koppositie wist de ploeg van Mark van Bommel niet terug te komen van een 0-2 achterstand: het werd 1-3 in het Bosuilstadion. Vincent Janssen, die net als Calvin Stengs en Jurgen Ekkelenkamp in de basis begon, gaf wel een signaal af aan Louis van Gaal door de enige Antwerpse treffer te verzorgen. Door de overwinning komt Genk vier punten los van de concurrent.

Al na een halfuur zaten de Genkse bezoekers op rozen, en met name de eerste treffer was om in te lijsten. Eredivisie-bekende Mike Trésor lepelde de bal over de Antwerpse verdediging heen, waar Bart Heynen prachtig raak volleerde. Terecht was dat niet te noemen, daar de thuisploeg het betere van het spel had. Desondanks was het Genk dat de marge verdubbelde, en daarvoor mocht het Antwerp-doelman Jean Butez danken.

????????????! ??

De VAR heeft er héél lang voor nodig, maar keurt uiteindelijk deze fantastische volley van Bryan Heynen toch goed: 1-0 Genk! ???#ZiggoSport #JupilerProLeague #ANTGNK pic.twitter.com/4FvtABfYZZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 23, 2022

Paul Onuachu kopte ogenschijnlijk houdbaar in uit een hoekschop van Trésor. Butez liet de bal echter uit zijn handen glippen, waardoor de bal via het lichaam van Ritchie de Laet in het net belandde: 0-2. Janssen, die even daarvoor al een grote mogelijkheid onbenut had gelaten, bracht de spanning terug in de wedstrijd. Ditmaal was het de doelman van Genk die in de fout ging: Maarten Vandevoordt kwam op het verkeerde moment uit, waardoor Janssen voor een leeg doel kon binnenschuiven: 1-2.

De clubtopscorer was ook de meest dreigende man bij Antwerp. Vlak na de thee probeerde hij vanuit een moeilijke hoek de 2-2 op het scorebord te zetten, maar Vandevoordt kon makkelijk oppakken. De mogelijkheid voor Ekkelenkamp tien minuten later was wat betreft een stuk groter te noemen. De middenvelder kreeg de bal op kruipafstand van het doel voor het intikken, maar slaagde hier niet in. Van Bommel greep in en haalde drie man tegelijk naar de kant, waaronder Janssen en Ekkelenkamp. Het mocht echter niet baten. Slechts twee minuten na Van Bommels wisselingen zette Onuachu de 1-3 neer; wéér uit een dood spelmoment en wéér op aangeven van Trésor.