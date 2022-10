Torino roept Udinese een halt toe en kan eindelijk weer eens juichen

Zondag, 23 oktober 2022 om 14:25 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:34

Torino heeft na vijf competitiewedstrijden zonder winst eindelijk weer eens drie punten gepakt in de Serie A. Bij subtopper Udinese won de ploeg van Perr Schuurs met 1-2. Voor de Turijnse ploeg waren Ola Aina en Pietro Pellegri trefzeker, Gerard Deulofeu trof doel namens Udinese. Door de winst klimt Torino naar de negende plek op de ranglijst, Udinese blijft zesde.

Bij Udinese begonnen Kingsley Ehizibue en Bram Nuytinck op de bank. Schuurs stond bij Torino voor de derde keer op rij in de basis. Udinese beleefde tot nu toe zijn beste competitiestart ooit in de Serie A. Het team van trainer Andrea Sottil boekte al zes overwinningen in tien wedstrijden, al werd er in de laatste twee competitieduels gelijkgespeeld. De thuisploeg begon nog wel sterk aan de wedstrijd, maar de eerste de beste kans voor Torino ging er meteen in. Aleksey Miranchuk stond vrij in de zestien, draaide goed weg en legde af op Aina, die beheerst binnenschoof. Vijf minuten later kreeg Deulofeu een grote kans om Udinese langszij te brengen. Zijn schot ging echter net naast. De thuisploeg bleef de druk er vol op houden en dat sorteerde effect na Turijns geblunder.

Keeper Vanja Milinkovic-Savic speelde de bal in bij verdediger David Zima, die meteen breed wilde leggen. Hij zag Destiny Udogie echter over het hoofd en die bracht de bal voor het doel waar Deulofeu makkelijk kon binnentikken: 1-1. Het snelle antwoord van Torino kwam vlak daarna van Valentino Lazaro, maar zijn inzet was een prooi voor Marco Silvestri. Doordat een goede kopbal van Jaka Bijol werd gepareerd door Milinkovic-Savic, bleef het 1-1 tot de rust.

In het tweede bedrijf ging Udinese nadrukkelijker op zoek naar de voorsprong. Na een hakje van Isaac Success dacht Deulofeu zijn tweede te maken, maar weer lag Milinkovic-Savic in de weg. Het waren echter de bezoekers die wederom op voorsprong kwamen. Invaller Nemanja Radonjic gaf de bal uit de lucht mee aan Pellegri en hij schoot in de korte hoek raak. De thuisploeg was gedwongen tot meer risico's en ging op zoek naar de tweede gelijkmaker van de dag. Ondanks de druk van Udinese kwam het niet tot treffers en dus verloren zij voor het eerst in negen competitiewedstrijden weer eens.