AZ verliest voor de derde keer op rij en maakt voorlopig pas op de plaats

Zondag, 23 oktober 2022 om 14:05 • Guy Habets

AZ is op bezoek bij Excelsior tegen een zeperd aangelopen. De formatie uit Alkmaar liet zich voor rust verrassen door de thuisploeg en was in het tweede bedrijf niet meer in staat om de schade te herstellen: 2-1. Siebe Horemans en Marouan Azarkan waren de gevierde mannen bij Excelsior, dat knap stand hield na een snelle aansluitingstreffer van Yukinari Sugawara.

Pascal Jansen, de trainer van AZ, gaf Jesper Karlsson weer eens de voorkeur op de rechterflank. De Zweed verdrong daarmee Sugawara naar de bank. Myron van Brederode, de talentvolle aanvaller uit de Alkmaarse jeugdopleiding, mocht gewoon blijven staan en startte vanaf links. Aan de zijde van Excelsior kreeg Lazaros Lamprou na een reeks goede invalbeurten zondagmiddag een basisplaats. De Griek scoorde onder meer tegen NEC en midweeks in het bekertoernooi tegen MVV en door die treffers verdiende hij een kans bij de eerste elf.

AZ verspeelde in 2007 al eens de titel op het Kralingse kunstgras en startte ruim vijftien jaar na dato opnieuw belabberd. Excelsior was de bovenliggende partij, gunde de bezoekers uit Noord-Holland geen bewegingsruimte en kwam al heel snel op voorsprong. Horemans kopte van dichtbij raak en Hobie Verhulst, de keeper van AZ, zag er niet al te best uit. De eerste Alkmaarse opleving was wel bijna goed voor de gelijkmaker. Dani de Wit vond echter de lat op zijn weg en zag tot zijn afgrijzen dat Excelsior daar niet van schrok.

Sterker nog, de Rotterdammers verdubbelden de marge na ruim een half uur spelen via Azarkan. De kleine aanvaller ontsnapte aan de aandacht van de gehele AZ-defensie na een fijn balletje van Lamprou en wipte de bal langs de uitkomende Verhulst: 2-0. Dat was voor Jansen aanleiding om nog voor rust een dubbele wissel toe te passen. Van Brederode en Maxim Dekker werden vervangen door Sugawara en Yusuf Barasi. Voor rust sorteerden die wijzigingen geen effect meer en dus moest het in de tweede helft gebeuren voor AZ.

Het begin was exact zoals Jansen het voor zich zal hebben gezien. Tijjani Reijnders vond na een actie over links de vrijstaande Sugawara bij de tweede paal en die kogelde de 2-1 tegen de touwen, waarna het Alkmaarse offensief echt geopend was. Via Dani de Wit had AZ al snel op gelijke hoogte moeten komen, ware het niet dat hij op de paal kopte en even later doelman Stijn van Gassel op zijn weg vond. Toch wist Excelsior vanaf dat moment de schade te beperken en dat kwam door een aantal wissels van Marinus Dijkhuizen, die zekerheid inbouwde. Mede daardoor hielden de Kralingers stand.