Fans van Vitesse krijgen onderling ruzie en raken na boycot slaags op tribune

Zondag, 23 oktober 2022 om 12:44 • Guy Habets • Laatste update: 12:53

Fans van Vitesse zijn zaterdagavond slaags met elkaar geraakt op de Zuidtribune. Aanleiding was een boycot van de fanatieke supportersgroep GTKP, die de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen FC Emmen (2-1 zege) oversloeg omdat ze geen respect zeiden te voelen vanuit de spelersgroep. Na het verloren bekerduel met de amateurs van Kozakken Boys raakten Romaric Yapi, Tomas Hajek en Matus Bero naar verluidt in conflict met boze fans van GTKP.

Dat was voor de groep de aanleiding om de eerste helft van het treffen met Emmen te boycotten en een spandoek op te hangen met de tekst 'Geen Respect, Geen Support' erop. Toen GTKP aan het begin van de tweede helft de Zuidtribune betrad, werden ze beschimpt door de overige supporters in GelreDome. Er waren harde fluitconcerten te horen en ook werd er 'laat je club maar in de steek' gezongen. De situatie escaleerde toen er over en weer gescholden werd, met bier en aanstekers werd gegooid en er een rookbom werd afgestoken.

GTKP en een andere groep supporters konden door de aanwezige stewards uiteindelijk met moeite uit elkaar gehouden worden. Het is zeker niet de eerste keer dat de Arnhemse aanhang negatief in het nieuws komt, want in maart van dit jaar werd de thuiswedstrijd tegen Sparta gestaakt vanwege het nodige geweld en vuurwerk op de tribunes. Tijdens de ontmoetingen met FC Utrecht en sc Heerenveen werd er ook met vuurwerk gegooid en leidde dat tot onderlinge vechtpartijen, terwijl rellende supporters tijdens Europese uitwedstrijden voor stevige UEFA-boetes zorgden.

Pascal van Wijk, algemeen directeur van Vitesse, wil echter nog steeds met zijn supporters in gesprek. Hij betreurt de 'schermutselingen' van zaterdagavond, zoals de directeur ze zelf noemt, maar hoopt dat er snel verbetering waar te nemen is. "We hebben iedereen nodig, juist in deze tijd. We willen iedereen weer dichter bij elkaar krijgen, met acceptatie, begrip en respect voor elkaar. Uiteindelijk zijn we allemaal Vitessenaren, die het beste willen voor onze club."