Van Basten is het niet eens met verkiezing: ‘Absurd, wat kan je nog meer doen?’

Zondag, 23 oktober 2022 om 12:14 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:16

Afgelopen maandag werd Manchester City op het Ballon d’Or-gala verkozen tot Club van het Jaar. Marco van Basten is het daar totaal niet mee eens. Namens Real Madrid wonnen Karim Benzema en Thibaut Courtois individuele prijzen en als het aan de oud-spits lag, hadden de Madrilenen ook tot beste club verkozen moeten worden.

Van Basten vond de uitverkiezing van Manchester City ‘absurd’. “Real Madrid wint én het kampioenschap én de Champions League. Wat kan je nog meer doen?”, zo klonk hij bij Ziggo Sport verbaasd. Tijdens het Ballon d’Or-gala won Benzema zijn eerste Gouden Bal en kreeg Courtois de Lev Yashin Award voor beste keeper uitgereikt. Volgens de maatstaf om verkozen te worden tot Club van het Jaar, namelijk het aantal genomineerde spelers, kwam Real echter één nominatie tekort

De Madrilenen leverden bij mannen en de vrouwen in totaal vijf genomineerde spelers af. Manchester City (kampioen van Engeland) en Liverpool (FA Cup- en League Cup-winaar) kwamen allebei tot zes. “Liverpool en City maken helemaal geen kans, maar goed... Bij die instanties heb je altijd vreemde beslissingen”, aldus Van Basten. “Ze willen iedereen te vriend houden.”

Courtois liet zich eerder ook al kritisch uit over de manier waarop France Football de Ballon d'Or organiseert. Zelf werd de keeper zevende bij de verkiezing. Tegenover Marca zei de 96-voudig international dat hij teleurgesteld was. "Het lijkt erop dat doelpunten maken belangrijker is dan ze voorkomen. Kijkend naar die logica en wetende hoe er gestemd wordt, blijft het een gevecht dat nog gewonnen moet worden. Ik wist dat ik geen kans maakte om te winnen. Ik zie het als een onmogelijke opgave voor een doelman. Het is onmogelijk deze prijs te winnen. Ik weet niet of je als keeper meer kan doen dan wat ik vorig jaar heb gedaan."