Erik ten Hag doet ‘Nederlandse’ vraag over Cristiano Ronaldo af met een grap

Zondag, 23 oktober 2022 om 11:33 • Guy Habets • Laatste update: 11:37

Erik ten Hag had geen zin om na het gelijkspel tegen Chelsea (1-1) over Cristiano Ronaldo te praten. De manager van Manchester United werd na afloop van de wedstrijd door Viaplay gevraagd naar de huidige status van de Portugees, maar hij wilde geen antwoord geven op de vraag. "Dan had je maar eerder moeten komen", zo stelde Ten Hag lachend.

Door een late goal van Casemiro redde United zaterdagmiddag een punt op Stamford Bridge. Volgens Ten Hag zat er nog meer in het vat. "Zeker in de eerste helft hebben we de wedstrijd gedomineerd. We speelden heel goed en kregen geweldige kansen, via twee keer Rashford en ook Antony nog een keer. Die moet je dan maken. In een fase vlak voor rust hadden we wat meer moeite met hun omzettingen, maar daarna is Chelsea aanvallend niet meer in de wedstrijd geweest. Het probleem was dat wij ook slordiger werden."

"Deze club moet iedere wedstrijd winnen. Dat hoort bij de standaard van Manchester United." (2/2)#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/plXnJ7jccR — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 22, 2022

Toch slaagde het team van Ten Hag erin om opnieuw goed voor de dag te komen in een topwedstrijd. Dat levert de coach veel complimenten op van fans en journalisten, maar er wordt op meer gehoopt op Old Trafford. "We hebben een goede basis gelegd, maar er is nog heel veel ruimte voor verbetering en dat zal ook moeten als je op de posities wil komen waar wij graag uit hopen te komen. Deze club moet iedere wedstrijd winnen. Dat hoort bij de standaard van Manchester United en dus moeten we zo hoog mogelijk eindigen."

Tenslotte vraagt verslaggever Bart Nolles naar Cristiano Ronaldo, die komende week wellicht weer terugkeert in de selectie. Ten Hag wil daar niets over kwijt. "Ik heb daar genoeg over gezegd. Op dit moment moet de focus liggen op deze wedstrijd en dan moet ik mijn ploeg een groot compliment maken. Deze week hebben we het fantastisch gedaan en daar moeten we de focus op leggen. Het is terecht als we dat doen. Ik heb het al uitgebreid over Ronaldo gehad. Niet met jullie? Nou, dan had je maar eerder moeten komen."