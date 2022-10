Van Nistelrooij voert twee wijzigingen door na leegloop van PSV-ziekenboeg

Zondag, 23 oktober 2022 om 13:10 • Guy Habets • Laatste update: 13:14

De opstelling van PSV voor de uitwedstrijd bij FC Groningen is bekend. Ruud van Nistelrooij, de trainer van de Eindhovenaren, heeft twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de opstelling van de laatste weken. Jordan Teze speelt, ondanks zijn belabberde invalbeurt van afgelopen donderdag tegen Arsenal (1-0 nederlaag), als rechtsback en voorin is er weer een basisplaats voor Anwar El Ghazi. Dat gaat ten koste van Phillipp Mwene en Érick Gutiérrez. Voor Noni Madueke en Luuk de Jong is er nog geen plek bij de eerste elf.

Madueke en De Jong maakten als invaller hun rentree tegen Arsenal en lieten een prima indruk achter, maar moeten nog even op hun beurt wachten. Een basisplaats is nog niet voor ze weggelegd, omdat Van Nistelrooij vertrouwen houdt in de spelers die de afgelopen weken een goede reeks neerzetten. Til is dus wederom centrumspits en wordt geflankeerd door Cody Gakpo en El Ghazi. Laatstgenoemde is rechtsbuiten en daardoor zakt Xavi Simons een linie terug.

Simons wordt op het middenveld ondersteund door Ibrahim Sangaré en Joey Veerman. Achterin houdt Philipp Max op linksback zijn basisplaats, ondanks een slechte beurt tegen Arsenal en de terugkeer van Mauro Júnior. André Ramalho speelde wel prima in het Emirates Stadium en blijft logischerwijs staan, samen met Armando Obispo. Teze verdedigt in plaats van Mwene de rechterflank en Walter Benítez staat zoals te doen gebruikelijk tussen de Eindhovense palen.

De ziekenboeg van PSV is aardig leeggestroomd en bevat nu nog maar vier spelers uit het eerste elftal. Olivier Boscagli, Ismael Saibari, Yorbe Vertessen en Kjell Peersman zitten nog in de lappenmand. De eerste twee worden na de winterstop terug verwacht, Vertessen kan wellicht voor het WK nog minuten maken en doelman Peersman zal wel nog even moeten wachten op een rentree.

De opstelling van PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Simons; El Ghazi, Til, Gakpo.

De opstelling van FC Groningen: nnb