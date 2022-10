Engelse analisten botsen over de toekomst van Erik ten Hag en Ronaldo

Zondag, 23 oktober 2022 om 08:29 • Guy Habets

Manchester United en trainer Erik ten Hag kunnen beter zonder Cristiano Ronaldo verder blijven gaan. Dat vindt Gary Neville, voormalig speler van United en huidig analist bij Sky Sports. Hij krijgt tijdens een felle discussie geen bijval van Roy Keane, die ook voor the Mancunians speelde en nu al enige jaren op tv zijn mening verkondigt over het voetbal in Engeland. Keane heeft begrip voor Ronaldo.

Afgelopen week vestigde Ronaldo de aandacht op zich door een invalbeurt te weigeren en vroegtijdig naar huis te gaan tijdens het met 2-0 gewonnen duel met Tottenham Hotspur. Ten Hag reageerde daarop door de Portugees uit de selectie te zetten en de voorbereiding op het treffen met Chelsea, dat zaterdag met 1-1 gelijk werd gespeeld, zonder hem te doorlopen. Neville vindt dat een goede keuze. "Er zijn maar weinig fans van United die Ronaldo nu op zouden stellen en dat is terecht, want ze zijn beter af zonder hem."

"Ze maken meer goals zonder Ronaldo, ze pakken meer punten zonder Ronaldo en zijn gewoon een beter team zonder Ronaldo", gaat Neville verder. "Ten Hag had gewoon geen andere optie. Hij was eerder al een keer te vroeg weggegaan, dit was al de tweede keer. Dat moet je niet accepteren. Ik denk dat United en Ronaldo deze week de relatie moeten verbreken. De club moet verder zonder hem en Cristiano is te goed om niet de grote ster te zijn. Dat accepteert hij niet."

Keane luisterde mee en zei de beslissing van Ten Hag om Ronaldo uit de selectie zetten de juiste te vinden. Toch koos de voormalig middenvelder wel de kant van CR7. "Hij is ook maar een mens, maakt fouten. Natuurlijk was hij gefrustreerd over het niet krijgen van een kans. Dat is niet goed, maar er zijn wel ergere dingen gebeurd bij Manchester United. Vorig jaar maakte Ronaldo nog een hattrick tegen Spurs en nu zou hij er niks meer van kunnen? Wat een onzin. Hij kan nog altijd het verschil maken."

Ten Hag wordt dan ook opgeroepen om Ronaldo meer speeltijd te geven. "Je moet je pas zorgen gaan maken als hij op de bank zit te lachen en het hem allemaal niets meer kan schelen. Hij wil juist heel graag spelen en hij moet ook gewoon spelen, omdat hij nog altijd een speler van wereldklasse is. Natuurlijk is hij niet meer zo goed als bijvoorbeeld een jaar of tien geleden, maar bedenk wel dat hij afgelopen seizoen gewoon nog clubtopscorer was. Dat team van United was heel slecht en hij scoorde alsnog het vaakst."