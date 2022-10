Bart Nieuwkoop voltooit onwaarschijnlijke comeback tegen Club Brugge

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 23:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:31

Bart Nieuwkoop heeft Union Sint-Gillis een punt bezorgd tegen Club Brugge. De verdediger kopte in de tachtigste minuut de gelijkmaker binnen, nadat zijn ploeg al na een kwartier op een 0-2 achterstand stond en met tien man verder moest na een rode kaart voor Simon Adingra. Door het gelijkspel hebben beide ploegen 29 punten verzameld. Royal Antwerp en KRC Genk, de nummers een en twee van de Jupiler Pro League, nemen het zondag tegen elkaar op.

Op aangeven van Bjorn Meijer wist Andreas Skov Olsen al binnen een minuut de score te openen voor Blauw-Zwart. De Deense aanvaller schoot in de korte hoek hard raak: 0-1. Na een kwartier spelen kreeg de ploeg van trainer Carl Hoefkens een strafschop. Adingra legde zijn hand op de schouder van Tajon Buchanan en kon gaan douchen. Hans Vanaken benutte vervolgens de toegekende strafschop: 0-2. Toch wist Union zich op te richten en even na een half uur spelen was de aansluitingstreffer daar. Uit een hoekschop van Senne Lynen kopte Christian Burgess hard binnen: 1-2. Simon Mignolet was vervolgens belangrijk bij een poging van Nieuwkoop.

Na rust ging de storm van Union even liggen en dat leidde bijna tot de 1-3 van Vanaken. Op aangeven van Meijer schoot de Belgische middenvelder net naast. Ferran Jutglà liet vervolgens drie keer de kans liggen om de overwinning over de streep te trekken. Dat kwam hem duur te staan. Tien minuten voor tijd kopte Nieuwkoop beheerst binnen en dat leidde tot extase in het Dudenpark. Beide ploegen gingen in de slotfase nog voor de zege, maar gescoord zou er niet meer worden. Bij Brugge viel Noa Lang in de 65e minuut in, maar ook hij kon puntverlies niet voorkomen.