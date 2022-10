VZ 5: Ajax wint weer ruim en loot gunstig; Varane tussen hoop en vrees

Ajax leeft op van heerlijke goal Berghuis en boekt alsnog ruime zege

Ajax heeft de koppositie in de Eredivisie steviger in handen. Heel gemakkelijk ging het niet zaterdagavond, maar desondanks werd er met 1-4 gewonnen van RKC Waalwijk. Steven Berghuis en Brian Brobbey scoorden tweemaal en verzorgden daarmee de gehele productie in de uitoverwinning van Ajax, dat een goede generale beleeft voor het Champions League-duel met Liverpool van woensdagavond.

Feyenoord verslikt zich lelijk in Fortuna en verzuimt koppositie over te nemen

Feyenoord is er niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard in winst om te zetten. De ploeg van trainer Arne Slot had lange tijd het betere van het spel, maar kwam niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Iñigo Córdoba zette de bezoekers al vroeg in het duel op voorsprong. Javairô Dilrosun deed dertig seconden na rust iets terug, maar verder dan dat kwamen de Rotterdammers niet. Door het puntenverlies verzuimt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over te nemen en blijft het derde met 24 punten uit elf wedstrijden. Fortuna staat knap tiende.

Casemiro redt Ten Hag tegen Chelsea na dramatisch uitgepakte wissel

Manchester United heeft zaterdagavond in de absolute slotfase een punt behaald bij Chelsea. Erik ten Hag leek met zijn ploeg onderuit te gaan, nadat invaller Scott McTominay met een oliedomme actie in de 84e minuut een penalty veroorzaakte. Jorginho benutte die, waarna Casemiro de stand diep in blessuretijd met een kopbal weer gelijktrok: 1-1. Manchester United en Chelsea blijven op respectievelijk plek vijf en vier, met één punt verschil tussenbeide.

Tweede ronde TOTO KNVB Beker: PSV naar Rotterdam; gunstige loting Ajax

In de studio van ESPN is zaterdagavond geloot voor de tweede ronde in de TOTO KNVB Beker. Kaj Ramsteijn, die met Kozakken Boys midweeks voor een grote stunt zorgde tegen Vitesse, trok de balletjes, onder toeziend oog van presentator Jan Joost van Gangelen. De ploegen die Europees spelen of hebben gespeeld zijn ook ingeloot. Zo speelt Ajax tegen FC Den Bosch en treft bekerhouder PSV Sparta Rotterdam. Feyenoord moet zien af te rekenen met PEC Zwolle. Hieronder de zestien duels die zullen worden afgewerkt. De wedstrijden in ronde twee worden gespeeld op 10, 11 en 12 januari 2023.

Tranen bij Chelsea - Man United gaan door merg en been: wéér WK-afvaller?

Raphaël Varane is zaterdagavond ogenschijnlijk zwaar geblesseerd uitgevallen in de topper tegen Chelsea. De verdediger van Manchester United verstapte zich na een klein uur spelen en schreeuwde het uit van de pijn. De Fransman moest zich met tranen in de ogen laten vervangen en lijkt zich grote zorgen te maken om zijn deelname over een maand aan het WK in Qatar.

