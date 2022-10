Alfred Schreuder: ‘De beste man van het veld, in alle facetten’

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 23:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:31

Alfred Schreuder is uitermate tevreden over het optreden van Steven Berghuis tegen RKC Waalwijk (1-4 winst). De trainer van Ajax zag de middenvelder, die door de aanwezigheid van Davy Klaassen een controlerende rol had, met twee prachtige doelpunten uitblinken. "De beste man van het veld, in alles", stelt Schreuder tegenover ESPN.

De coach somt daarna op welke facetten hij bedoelt. "In het vooropgaan in de strijd, in het spel verplaatsen, in goals maken, maar hij gaf ook nog een eigen kans aan Francisco Conceição. Hij was geweldig aanwezig vandaag." Ook Brian Brobbey scoorde tot tevredenheid van Schreuder twee keer. "Hij heeft het prima gedaan. Hij heeft veel dreiging en had in de eerste helft nog een aantal ballen kunnen krijgen, die net niet bij hem kwamen."

Brobbey kreeg opnieuw de voorkeur boven Mohammed Kudus. "Ik ben ook heel tevreden over hoe Brian het verdedigend oppakt", zegt Schreuder. "Hij geeft heel veel energie aan het elftal en het is prachtig hoe hij zijn goals weer maakt. Maar in het verdedigende moet hij nog steeds veel stappen zetten. Het is nog steeds een jonge speler, die daarin tactisch nog veel sterker kan worden."

Schreuder looft vooral de teamprestatie na rust. "In de tweede helft hebben we prima gespeeld, maar over de eerste waren we niet tevreden. We hebben veel kansen gecreëerd, maar voor rust er ook te veel toegestaan. Het stond niet goed op het middenveld. We stonden niet goed doorgedekt op de vrije man bij de counter van RKC, dan moet je terug. Dat hebben we in de rust aangepast. In de tweede helft stonden we doorgedekt, en toen was de counter geen probleem."

Henk de Jong

Deze week maakte Henk de Jong bekend om gezondheidsredenen te moeten stoppen als trainer van SC Cambuur. Schreuder opende na de wedstrijd de persconferentie met een steunbetuiging. "Henk is een goede vriend en collega van me", zei de coach van Ajax. "We hebben samen de trainerscursus gedaan. Wat ik over hem gelezen heb raakt denk ik iedereen. Zo'n geweldige man, maar ook een geweldige trainer. Ik wil hem een hart onder de riem steken en hem het beste wensen met zijn gezondheid. Henk, het ga je goed, hou je taai."